Ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται εντός της ημέρας να καταθέσει ένα ομόλογο με το οποίο θα καλύπτει ποσό ύψους 454 εκατομμύριων δολαρίων που προκύπτει από μια δικαστική απόφαση για απάτη, ειδάλλως θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον κίνδυνο η πολιτεία της Νέας Υόρκης να προχωρήσει στην κατάσχεση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του.

Ο Τραμπ, που επιδιώκει να επιστρέψει στον προεδρικό θώκο φέτος, πρέπει είτε να πληρώσει τα χρήματα από μόνος του ή να καταθέσει ένα ομόλογο, ενώ θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της 16ης Φεβρουαρίου του δικαστή Άρθουρ Ένγκορον σε βάρος του, βάσει της οποίας παραποίησε την καθαρή αξία της περιουσίας του και της μεσιτικής εταιρείας της οικογένειάς του προκειμένου να εξαπατήσει δανειστές και ασφαλιστές.

Σήμερα το πρωί, ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως το ποσό που όρισε ο Ένγκορον είναι «ανέντιμο».

«Θα έπρεπε να είναι ΜΗΔΕΝ, ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΑΘΟΣ», σημείωσε.

Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ απηύθυνε την Παρασκευή έκκληση για δωρεές από «ένα εκατομμύριο πατριώτες υπέρ του Τραμπ», λέγοντας πως ο «εμβληματικός Trump Tower» βρίσκεται μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που κινδυνεύουν με κατάσχεση.

Η υπόθεση πλήττει τη δημόσια εικόνα του ως επιτυχημένου επιχειρηματία. Ο Τραμπ έγινε γνωστός ως ένας υπεύθυνος ανάπτυξης φανταχτερών κτιρίων όπως τον Πύργο Τραμπ στο Μανχάταν και συχνά καυχιέται για την οικονομική επιτυχία του, ακόμα κι αν οι εταιρείες του αντιμετωπίζουν κατά καιρούς δυσκολίες.

Όμως, τώρα ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, που θα αναμετρηθεί με τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, βρίσκεται αντιμέτωπος μια οικονομικές ανησυχίες, μεταξύ άλλων τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του.

Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε στο Μανχάταν, όπου ιδιοκτησίες του Τραμπ όπως το Trump Tower ή ο ουρανοξύστης 40 Wall Street ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο της εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, μιας Δημοκρατικής που ήγειρε την αστική αγωγή το 2022.

Η Τζείμς ενημέρωσε επίσης την κομητεία Ουέτσεστερ, βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης, για την απόφαση, ένα βήμα ενδεχομένως προς την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εκεί, όπως του γηπέδου γκολφ του Τραμπ και μιας έπαυλης 60 δωματίων μαζί με ένα κτήμα, που ονομάζεται Seven Springs.

Το να πάρει τον έλεγχο των ιδιοκτησιών του Ντόναλντ Τραμπ θα έθετε προκλήσεις σε νομικό και υλικοτεχνικό πλαίσιο για τον γραφείο της γενικής εισαγγελέως. Το να κατοχυρώσει δικαιώματα παρακράτησης σε βάρος τους προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα πωληθούν ή μεταβιβαστούν και το να στοχεύσει σε ρευστά περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ θα ήταν περισσότερο απλό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

