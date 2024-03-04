Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε πάρτι

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από σφαίρες σε περιστατικό που σημειώθηκε σε κατοικία στο Κινγκ Σίτι της Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν χθες οι αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής έπειτα από πάρτι σε ένα κτίριο κατοικιών όπου τρεις άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στον χώρο φέροντας τραύματα από σφαίρες και μια γυναίκα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Τρεις άλλοι άνδρες που έφεραν τραύματα από σφαίρες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην πόλη Σαλίνας για ιατρική παρακολούθηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εστάλη με email από το αστυνομικό τμήμα του Κινγκ Σίτι.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τρεις άνδρες βγήκαν από όχημα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν στον κήπο της κατοικίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

