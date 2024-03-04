Μεντβέντεφ: Η Γερμανία ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία

Η Γερμανία ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία ισχυρίζεται ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.



Η δήλωση του Μεντβέντεφ έγινε μετά τη δημοσιοποίηση που έγινε στην Ρωσία, ηχητικών αποσπασμάτων από μία συνάντηση Γερμανών υψηλόβαθμων στρατιωτικών. Το Βερολίνο παραδέχτηκε την υποκλοπή ηχητικού υλικού από τους Ρώσους σε στρατιωτική συνάντηση όπου Γερμανοί αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας (Luftwaffe) συζήτησαν την παροχή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κρουζ Taurus στην Ουκρανία και πιθανούς στόχους.



H συνομιλία αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το κρατικό ρωσικό κανάλι RT. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι ερευνά το θέμα.

«Κίνδυνος υποκίνησης πολέμων»

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας κάνει λόγο για «κίνδυνο υποκίνηση πολέμων» από τη γερμανική στρατιωτική ηγεσία.

«Oι προσπάθειες να παρουσιαστεί η συνομιλία των αξιωματικών της Bundeswehr ως ‘’παιχνίδι ρουκετών και τανκς΄΄ είναι ένα κακόβουλο ψέμα. Κανείς δεν γνωρίζει εάν η πολιτική ηγεσία και προσωπικά ο καγκελάριος γνωρίζουν. Αλλά ακόμα κι αν δεν γνωρίζουν και δεν έχουν διατάξει κάτι τέτοιο, η ιστορία γνωρίζει πολλά παραδείγματα όταν ο στρατός είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις για πολιτικούς επικεφαλής σχετικά με την έναρξη των πολέμων ή να τους υποκινεί. Θα έρθουν στο Σολτς και θα πουν: «Κύριε (Ράιχ) Καγκελάριε, ένας πύραυλος καταρρίφθηκε στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον τύπο και την τροχιά του, πετούσε στο Βερολίνο». Τι θα απαντήσει ο Σολτς ε;»



«Καθαρό σαν την μέρα» καταλήγει ο Μεντβέντεφ.



Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε χθες ότι η Ρωσία διεξάγει έναν «πόλεμο πληροφοριών» με στόχο την πρόκληση διαιρέσεων στο εσωτερικό της Γερμανίας.



