Η γερμανική κυβέρνηση διέψευσε σήμερα Δευτέρα ότι ο πρέσβης της στη Μόσχα εκλήθη στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσιοποίηση από ρωσικά μέσα ενημέρωσης ηχογραφημένων εμπιστευτικών συνομιλιών υψηλόβαθμων αξιωματικών των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία.

"Ο πρεσβευτής μας είχε σήμερα το πρωί προβλεπόμενο από καιρό ραντεβού στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών", δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Κρίστιαν Βάγκνερ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν εκλήθη ή όχι ο Γερμανός πρέσβης στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, όπως είχαν μεταδώσει νωρίτερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Αλεξάντερ Γκραφ Λάμπσντορφ (φωτό) αναχώρησε από το υπουργείο χωρίς να κάνει σχόλια σε δημοσιογράφους έπειτα από λίγο περισσότερο από μια ώρα, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους κατηγόρησε χθες, Κυριακή, τη Ρωσία ότι διεξάγει "πόλεμο πληροφοριών" που έχει στόχο την πρόκληση διαίρεσης στη χώρα του, στην πρώτη αντίδρασή του μετά τη δημοσίευση στη Ρωσία της ηχογραφημένης αυτής συνομιλίας υψηλόβαθμων Γερμανών αξιωματικών.

Η Γερμανία ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία ισχυρίστηκε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

