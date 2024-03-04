Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισπανία: Τρεις νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών κοντά στο Αλικάντε

Άλλοι δεκατέσσερις ένοικοι του κτιρίου απομακρύνθηκαν καθώς εισέπνυσαν καπνό και έλαβαν πρώτες βοήθειες

φωτιά

Τρεις άνθρωποι -δύο ενήλικες και ένα παιδί- έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα από Κυριακή προς Δευτέρα σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο στη Βιγιαχογιόσα, κοντά στο Αλικάντε (νοτιοανατολικά της Ισπανίας), δέκα ημέρες έπειτα από μια άλλη φονική πυρκαγιά στην ίδια περιοχή, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Άλλοι δεκατέσσερις ένοικοι του κτιρίου απομακρύνθηκαν έπειτα από "εισπνοή καπνού" και έλαβαν πρώτες βοήθειες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των περιφερειακών υγειονομικών αρχών, ο οποίος πρόσθεσε ότι η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2:15 π.μ. (01:15 GMT) και τώρα βρίσκεται υπό έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark