Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Φινλανδό πρέσβη στη Μόσχα για την απόφαση του Ελσίνκι να κλείσει τέσσερα πολυσύχναστα συνοριακά σημεία διέλευσης με τη Ρωσία, ένα βήμα που η Μόσχα ανέφερε ότι επηρέασε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και στις δύο χώρες.

Η Φινλανδία έκλεισε το Σάββατο τα σημεία διέλευσης σε μια προσπάθεια να σταματήσει τη ροή αιτούντων άσυλο που το Ελσίνκι υποστηρίζει ότι υποκινείται από τη Μόσχα, έναν ισχυρισμό που η Ρωσία αρνείται.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε σήμερα ότι η απόφαση της Φινλανδίας ήταν «βεβιασμένη» και ότι αυτή παραβιάζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και στις δύο πλευρές των συνόρων που μοιράζονται οι δύο χωρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.