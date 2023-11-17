Η Φινλανδία θα τοποθετήσει φράκτες στα συνοριακά περάσματα με την Ρωσία που προγραμματίζει να κλείσει τα μεσάνυκτα τοπική ώρα, ανακοίνωσε η φινλανδική συνοριοφυλακή.

Η κυβέρνηση της Φινλανδίας αποφάσισε να κλείσει τέσσερα από τα εννέα συνοριακά περάσματα με την Ρωσία απαντώντας στην μαζική είσοδο αιτούντων άσυλο από τα ανατολικά σύνορα της Φινλανδίας.

Περισσότεροι των 200 αιτούντων άσυλο έφθασαν στην Φινλανδία αυτήν την εβδομάδα και η φινλανδική ηγεσία κατηγόρησε την Ρωσία ότι προωθεί ανθρώπους προς τα σύνορα, κατηγορία που η Μόσχα αρνείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.