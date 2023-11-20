«Ανταρσία» για τον Σαμ Άλτμαν στην OpenAI: Πάνω από 500 υπάλληλοι της εταιρείας απειλούν με παραίτηση

Σε πλήρη εξέλιξη είναι «ανταρσία» στη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI για χάρη του «γκουρού» της AI Σαμ Άλτμαν, σύμφωνα με το Forbes.



Περισσότεροι από 500 υπάλληλοι της OpenAI ζήτησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να παραιτηθεί μετά την απομάκρυνση του τέως διευθύνοντος συμβούλου, διαμηνύοντας πως είναι «ανίκανο να επιβλέπει» την εταιρεία.



Υπάλληλοι απειλούν ότι θα εγκαταλείψουν τη μη κερδοσκοπική εταιρεία για να ενταχθούν στη Microsoft η οποία έσπευσε να προσλάβει τον Άλτμαν.



Μια επιστολή υπογεγραμμένη από τους υπαλλήλους δήλωνε ότι η διαδικασία με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο απέλυσε τον Άλτμαν και απομάκρυνε τον πρόεδρο Γκρεγκ Μπρόκμαν «έθεσε σε κίνδυνο όλη τη δουλειά που έκανε και υπονόμευσε την αποστολή και την εταιρεία μας».

Σημειώνεται ότι οι επενδυτές της OpenAI προσπαθούν να απαλλάξουν από τα καθήκοντά του το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και να επαναφέρουν τον Σαμ Αλτμαν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, σε ένα «θεαματικό αντιπραξικόπημα», όπως ανέφεραν οι FT.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Σαμ Άλτμαν εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής, αλλά έχει ξεκαθαρίσει στους μετόχους ότι θέλει ένα νέο ΔΣ και μια νέα δομή διαχείρισης ως προϋπόθεση, ενώ εξετάζει την επιλογή της ίδρυσης μιας νέας εταιρείας με πρώην συναδέλφους του στην OpenAI.

Πηγή: skai.gr

