Ο ακροδεξιός νεοφιλελεύθερος 53χρονος οικονομολόγος Χαβιέρ Μιλέι – ο οποίος έχει ταχθεί σθεναρά εναντίον της άμβλωσης, δηλώνει υπέρ της χαλάρωσης της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή, ενώ έχει χαρακτηρίσει τον (αργεντινό) πάπα Φραγκίσκο σοσιαλιστή «πουτ**** γιο» είναι ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής και πρωτοσέλιδο σήμερα σε όλα τα διεθνή μέσα.

Πριν εμφανιστεί στην πολιτική, πριν από λίγα χρόνια, δήλωνε οικονομολόγος, τηλεοπτικός πανελίστας, αλλά και εκπαιδευτής ταντρικού σεξ. Σύμφωνα με το ABC, οι θαυμαστές του τον αποκαλούν «ο τρελός» και «η περούκα» λόγω των μαλλιών του, ενώ ο ίδιος αναφέρεται στον εαυτό του ως «το λιοντάρι».

Πιστεύει ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι μια μαρξιστική συνωμοσία για την καταστροφή της οικογένειας, ενώ έχει αναφερθεί στο ενδεχόμενο να επιτρέπεται στους ανθρώπους να πωλούν τα ίδια τους τα όργανα.

Ο Μιλέι πήγαινε στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του με αλυσοπρίονο και συνοδευόταν από μία ξανθιά καλλονή, την σύντροφό του (και ουσιαστικά «Πρωτη Κυρία» της Αργεντινής) Φατίμα Φλορέτσι ( Fatima Florezi).

Ποια είναι η Fatima Florezi

Από τις πιο γνωστές «μίμους» και κωμικές θεατρικές ηθοποιούς εδώ και χρόνια, η Φατίμα Φλορέτσι είναι ο δεσμός του νέου προέδρου της Αργεντινής τους τελευταίους μήνες.

Το πραγματικό της όνομα είναι María Eugenia, είναι 42 ετών και μεγάλωσε στο Olivos, μια γειτονιά στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Αργεντινής, όπου βρίσκεται η προεδρική κατοικία.

Για 22 χρόνια είχε σχέση και είχε παντρευτεί το Νορμπέρτο Μάρκος, τον οποίο γνώρισε στο Περού όταν πήγε να εργαστεί το 2001 και ο οποίος μέχρι τις αρχές του έτους ήταν και ο παραγωγός της. Στις αρχές του έτους ο χωρισμός τους απασχόλησε τα ψυχαγωγικά προγράμματα και τις ιστοσελίδες της Αργεντινής και στις 13 Αυγούστου, μια εβδομάδα μετά τις προκριματικές εκλογές, ανακοινώθηκε ότι ο άκρως φιλελεύθερος Χαβιέρ Μιλέι είχε σχέση με τη Φλόρες.

