Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά οι φωτογραφίες των παιδιών που απήχθησαν από τη Χαμάς

Στην ανάρτησή του ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα παιδιά κρατούνται όμηροι από βάρβαρους σφαγείς

Όμηροι

Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά ο ισραηλινός στρατός έδωσε φωτογραφίες των σαράντα παιδιών που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Με αφορμή την Ημέρα του Παιδιού, οι IDf σε ανάρτησή τους στο Χ αναφέρουν ότι «καθώς ο κόσμος γιορτάζει, 40 παιδιά κρατούνται όμηροι από τρομοκράτες στη Γάζα».

Δείτε την ανάρτηση των IDF:

Καθώς ο κόσμος γιορτάζε, 40 παιδιά κρατούνται όμηροι από τρομοκράτες στη Γάζα.
Παιδιά που έπρεπε να δουν τις οικογένειές τους να δολοφονούνται μπροστά στα μάτια τους.
Παιδιά που τους έκλεψαν την αθωότητά τους.
Παιδιά που κρατούνται όμηροι από βάρβαρους σφαγείς.
Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους.


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ πόλεμος όμηροι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark