Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά οι φωτογραφίες των παιδιών που απήχθησαν από τη Χαμάς

Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά ο ισραηλινός στρατός έδωσε φωτογραφίες των σαράντα παιδιών που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Με αφορμή την Ημέρα του Παιδιού, οι IDf σε ανάρτησή τους στο Χ αναφέρουν ότι «καθώς ο κόσμος γιορτάζει, 40 παιδιά κρατούνται όμηροι από τρομοκράτες στη Γάζα».

Δείτε την ανάρτηση των IDF:

Καθώς ο κόσμος γιορτάζε, 40 παιδιά κρατούνται όμηροι από τρομοκράτες στη Γάζα.

Παιδιά που έπρεπε να δουν τις οικογένειές τους να δολοφονούνται μπροστά στα μάτια τους.

Παιδιά που τους έκλεψαν την αθωότητά τους.

Παιδιά που κρατούνται όμηροι από βάρβαρους σφαγείς.

Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους.





As the world celebrates #WorldChildrensDay , 40 children are being held hostage by terrorists in Gaza.



Children who had to watch their families murdered before their eyes.



Children who had their innocence ripped away from them.



Children who are still held hostage by savage… pic.twitter.com/H2ARmGy4Th — Israel Defense Forces (@IDF) November 20, 2023

