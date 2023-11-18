Δεκάδες μετανάστες βρίσκονται στα σύνορα ανάμεσα στην Φινλανδία και την Ρωσία

Δεκάδες μετανάστες βρίσκονται στους δύο συνοριακούς σταθμούς ανάμεσα στην Φινλανδία και την Ρωσία, ανακοίνωσε η φινλανδική συνοριοφυλακή, πίσω από τους φράκτες που ύψωσε το Ελσίνκι για να σταματήσει τις μεταναστευτικές ροές που η Φινλανδία πιστεύει ότι υποκινούνται από την Μόσχα.

Η φινλανδική κυβέρνηση κατηγορεί την Ρωσία ότι προωθεί μετανάστες προς τα φινλανδικά σύνορα απαντώντας στην απόφαση του Ελσίνκι να ενισχύσει την αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η φινλανδική συνοριοφυλακή ύψωσε από τα μεσάνυκτα φράκτες στα περάσματα Βααλίμαα, Νουιγιάμα, Ιμάτρα και Νιιράλα στην νοτιοανατολική Φινλανδία, όπου συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας μεταξύ των δύο χωρών.

Παρά το κλείσιμο των συνοριακών σταθμών, δεκάδες μετανάστες έφθασαν σήμερα το απόγευμα στα περάσματα Νουιγιάμα και Βααλίμαα, όπου παραμένουν έχοντας ανάψει φωτιές για να αντιμετωπίσουν την παγωνιά.

Η Φινλανδία και η Ρωσία μοιράζονται συνοριακή γραμμή μήκους 1.340 χιλιομέτρων, που αποτελεί και εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Περίπου 300 αιτούντες άσυλο, οι περισσότεροι από το Ιράκ, την Υεμένη, την Σομαλία και την Συρία, έφθασαν αυτήν την εβδομάδα στην Φινλανδία, σύμφωνα με την συνοριοφυλακή.

Προς το παρόν, τέσσερα συνοριακοί σταθμοί παραμένουν ανοικτοί, αλλά αιτήσεις για χορήγηση ασύλου μπορούν να κατατεθούν πλέον μόνο σε δύο από αυτά που βρίσκονται βορειότερα.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε χθες ότι η Φινλανδία κάνει «μεγάλο λάθος» κλείνοντας τους συνοριακούς σταθμούς και ότι η απόφαση του Ελσίνκι καταστρέφει τις διμερείς σχέσεις.

Το 2021, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία κατηγόρησαν την Λευκορωσία ότι δημιουργεί τεχνητή μεταναστευτική κρίση στα σύνορά τους μεταφέροντας αεροπορικώς ανθρώπους από την Μέση Ανατολή και την Αφρική και προωθώντας τους στα σύνορα.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός συνοριοφυλακής Frontex πληροφόρησε σήμερα το Reuters ότι θα στείλει στην Φινλανδία στελέχη που θα βοηθήσουν στην φύλαξη των συνόρων.

Ο υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας, που προέρχεται από το αντιμεταναστευτικό Κόμμα των Φινλανδών, δήλωσε χθες ότι το Ελσίνκι είναι έτοιμο να κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα με την Ρωσία αν παραστεί ανάγκη.

Ο φινλανδός συνήγορος του πολίτη δήλωσε χθες ότι για το Ελσίνκι παραμένει η υποχρέωση που απορρέει από τις διεθνείς συνθήκες και το ευρωπαϊκό δίκαιο να επιτρέπει στους αιτούντες άσυλο να αναζητήσουν προστασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.