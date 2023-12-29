Οι διασώστες άρχισαν να φωνάζουν καθώς έφθασαν σε ενα κοριτσάκι λίγων μηνών που ήταν ζωντανό κάτω από τα χαλάσματα που άφησε πίσω της μια αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην πόλη Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από μια ακόμη νύχτα βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το δέρμα του μωρού, της Μαριάμ Αμπού Ακέλ, είχε γίνει γκρι από τη σκόνη και εκείνη έβγαζε μικρές κραυγές, την ώρα που οι διασώστες κατάφεραν να την φθάσουν, σκάβοντας βαθιά στα συντρίμμια, για να απελευθερώσουν τα πόδια της και να καταφέρουν να την απεγκλωβίσουν.

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί γύρω από τα ερείπια του σπιτιού της οικογένειας Αμπού Εντουάν, όπου η οικογένεια της Μαριάμ είχε βρει καταφύγιο, αφότου εγκατέλειψαν το δικό τους σπίτι σε μια πιο επικίνδυνη περιοχή κοντά στα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ.

Στον αεροπορικό βομβαρδισμό έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 55, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας Άσραφ αλ Κίντρα.

Στο σπίτι των Αμπού Εντουάν είχαν βρει καταφύγιο πολλοί εκτοπισμένοι, όπως η οικογένεια Αμπού Ακέλ.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Γάζας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις εστίες του μπροστά στους ανελέητους βομβαρδισμούς τις χερσαίες επιχειρήσεις που, σύμφωνα με το Ισραήλ, στοχεύουν στην εξόντωση της Χαμάς, η οποία σκότωσε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι άμαχοι, κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Η επίθεση του Ισραήλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 21.500 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις αρχές του θύλακα, πολλοί εκ των οποίων παιδιά κάτω των 18 ετών.

Τόσο η μητέρα της Μαριάμ όσο και η αδελφή της σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό μαζί με μέλη της οικογένειας Αμπού Εντουάν και άλλους ανθρώπους από άλλες οικογένειες που ζούσαν προσωρινά μαζί τους. Ο πατέρας της και ο αδελφός της Χάμεντ, βρέφος, επέζησαν της έκρηξης.

Όταν οι διασώστες απεγκλώβισαν την Μαριάμ, ένας εξ αυτών έτρεξε κρατώντας την στα χέρια του για να την πάει στο νοσοκομείο.

«Έτρεμα. Ήμουν τρομοκρατημένη»

Τα νοσοκομεία της Ράφα βρίσκονται αντιμέτωπα από το βράδυ με τη μαζική εισροή τραυματισμένων ανθρώπων που απεγκλωβίστηκαν από βομβαρδισμένα σπίτια.

Η Ναντίν Αμπντουλατίφ, 13 ετών, κάθεται δίπλα σε έναν σωρό από συντρίμμια, κοντά στο σπίτι στη Ράφα, όπου εκείνη και η οικογένειά της βρήκαν καταφύγιο, αφότου το δικό τους σπίτι στην πόλη της Γάζας καταστράφηκε από μια αεροπορική επιδρομή, που στοχοθέτησε το διπλανό κτίριό τους και στην οποία σκοτώθηκε ο μεγαλύτερος αδελφός της.

Δεν σταμάτησε στιγμή να σκέφτεται ότι θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί εκείνη ή ο άλλος της αδελφός, δήλωσε. Η αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας έσπασε τα τζάμια και ταρακούνησε το κτίριο.

«Ο αδελφός μου έτρεμε. Εγώ έτρεμα. Φοβόμουν. Δεν κουνήθηκα από τη θέση μου, καθώς ήμουν τόσο τρομοκρατημένη», περιέγραψε.

Στο σημείο μιας άλλης αεροπορικής επιδρομής, οι διασώστες ανέσυραν δύο βρέφη κοριτσάκια. Σε ένα ασθενοφόρο, οι γιατροί καθάρισαν ένα πυκνό στρώμα σκόνης από τα πρόσωπά τους, την ώρα που ένα αγόρι, το οποίο αιμορραγούσε σοβαρά, κάθισε δίπλα τους σαστισμένο.

Στο νοσοκομείο, παιδιά έχουν ξαπλώσει στο πάτωμα για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Ένα αγόρι με επιδέσμους γύρω από το κεφάλι του και αίμα να καλύπτει το πρόσωπό του κλαίει. Δίπλα του είναι ξαπλωμένο ένα ακόμη αγόρι με έναν νάρθηκα γύρω από τον αυχένα του. Δύο μικρά κορίτσια είναι ξαπλωμένα σε ένα φορείο.

Πηγή: skai.gr

