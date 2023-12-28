Ένα πάρτι με τη συμμετοχή «σχεδόν γυμνών» Ρώσων καλλιτεχνών και σελέμπριτις σε κλαμπ της Μόσχας έχει προκαλέσει οργή στη Ρωσία, εν μέσω του πολέμου με την Ουκρανία και οδήγησε τη διοργανώτρια να ζητήσει, κλαίγοντας, συγγνώμη από τους συμπατριώτες της.

Το σκάνδαλο ξέσπασε αφού αυτήν την εβδομάδα κυκλοφόρησαν φωτογραφίες και πλάνα προσωπικοτήτων της βιομηχανίας του θεάματος που συμμετείχαν σε αυτό το πάρτι, το οποίο είχε ως θέμα «Σχεδόν γυμνοί». Σχεδόν όλοι φορούσαν μόνο εσώρουχα ή ρούχα με διαφάνεια και ένας ράπερ συνελήφθη αφού εξέλαβε στην κυριολεξία το «μήνυμα» και φόρεσε μόνο μία… κάλτσα.

Για την υπόθεση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα ενώ ακούγονται και φωνές που ζητούν το «μποϊκοτάρισμα» των συγκεκριμένων καλλιτεχνών.

Η διοργανώτρια Αναστασία (Νάστια) Ιβλέγιεβα ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο ζητά κλαίγοντας συγγνώμη. «Θα ήθελα να σας ζητήσω, από όλους εσάς, μια δεύτερη ευκαιρία (…) Αν η απάντηση είναι όχι, είμαι έτοιμη να με εκτελέσουν δημόσια» είπε.

Περισσότερα από 20 άτομα έχουν καταθέσει ομαδική αγωγή σε βάρος της, απαιτώντας να καταβάλει 1 δισεκ. Ρούβλια (περίπου 10 εκατ. ευρώ) σε μια οργάνωση που στηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συγγνώμη της Ιβλέγιεβα δεν μαλάκωσε τον παρουσιαστή της τηλεόρασης, γνωστό προπαγανδιστή του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Σολοβιόφ. «Θέλετε μια δεύτερη ευκαιρία; Στείλτε στους άνδρες μας στο μέτωπο (στην Ουκρανία) σόμπες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», της απάντησε μέσω του Telegram. Νωρίτερα, είχε αποκαλέσει «σκουπίδια» τους προσκεκλημένους στο πάρτι. «Δεν έχετε ιδέα πόσο μίσος τρέφει ο κόσμος για εσάς», τους είπε.

Ο ράπερ Βάσιο, που εμφανίστηκε στο πάρτι μόνο με μια κάλτσα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ημερών για «ομοφυλοφυλική προπαγάνδα» και «χουλιγκανισμό», σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Ο σταρ της ποπ Φίλιπ Κιρκόροφ ζήτησε και αυτός συγγνώμη, αφού κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του στις οποίες φορά δαντέλες. «Σε αυτούς τους δύσκολους και ηρωικούς καιρούς, ένας καλλιτέχνης του διαμετρήματός μου δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι τόσο ανεύθυνος», είπε κάνοντας την αυτοκριτική του στις κάμερες.

Ο τραγουδιστής Ντίμα Μπίλαν δήλωσε ότι κατανοεί «τη δυσφορία του λαού μας, ιδίως των ανδρών που μας υπερασπίζονται στη γραμμή του μετώπου».

Το Κρεμλίνο απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο. «Η ζωή μας δίνει οδυνηρά μαθήματα» είπε μόνο η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. «Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν το βάθος του προβλήματος και να βελτιωθούν. Για το καλό τους», προειδοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.