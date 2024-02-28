Φρεγάτα του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, η οποία συμμετέχει στη διεθνή επιχείρηση για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, παραλίγο να καταρρίψει – κατά λάθος – ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), αναφέρουν σήμερα γερμανικά δημοσιεύματα.

Το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας επιβεβαίωσε πως τη Δευτέρα υπήρξε περιστατικό με UAV συμμαχικής χώρας, χωρίς να την κατονομάσει.

Η φρεγάτα Hessen (F221) άνοιξε πυρ όταν δεν κατάφερε να αναγνωρίσει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, δήλωσε ο γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, συμπληρώνοντας ότι το UAV «δεν χτυπήθηκε». Από το γερμανικό υπουργείο Άμυνας επισημάνθηκε πως η φρεγάτα Hessen δεν είχε ενημερωθεί από τους συμμάχους για την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιοχή.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, το UAV ήταν ένα αμερικανικό MQ-9 Reaper. Στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται πως το περιστατικό καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των δυνάμεων που συμμετέχουν στην αποστολή «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

