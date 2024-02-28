Πυρκαγιές μαίνονται στο Τέξας με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκκένωσης για αρκετές περιοχές ενώ οι αρχές έκλεισαν πυρηνική εγκατάσταση.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ ανέφερε σε δήλωσή του ότι έχουν καταστροφές σε 60 κομητείες καθώς η πυρκαγιά έκαψε σχεδόν 400 τετραγωνικά μίλια, σύμφωνα με τη δασική υπηρεσία του Τέξας A&M Forest Service.

Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει τι προκάλεσε την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αραιοκατοικημένες κομητείες που περιβάλλονταν από πεδιάδες.

«Οι Τεξανοί καλούνται να περιορίσουν τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σπινθήρες και να λάβουν προφυλάξεις για την ασφάλεια τους», είπε ο Άμποτ.

Παράλληλα, εγκατάσταση πυρηνικού οπλοστασίου στάματησε της δραστηριότητές της και έκλεισε, καθώς οι πυρκαγιές μαίνονταν εκτός ελέγχου κοντά στις εγκαταστάσεις της. Η Pantex εξέδωσε μια δήλωση στο διαδίκτυο λέγοντας ότι διέκοψε τη λειτουργία της μέχρι νεοτέρας.

«Η φωτιά κοντά στο Pantex δεν έχει περιοριστεί», δήλωσε η εταιρεία. «Οι προσπάθειες αντίδρασης έχουν μετατοπιστεί σε εκκενώσεις. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός μη απαραίτητου προσωπικού που παραμένει στον χώρο με προφυλάξεις.»

Από το 1975, η Pantex είναι η κύρια τοποθεσία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ατομικών βομβών στις ΗΠΑ. Συναρμολόγησε την τελευταία νέα βόμβα το 1991. Από τότε, έχει αποσυναρμολογήσει χιλιάδες όπλα.

Το Pantex βρίσκεται 30 μίλια ανατολικά του Αμαρίγιο.

Πολλαπλές πυρκαγιές αναφέρθηκαν στις κομητείες Hemphill και Hutchinson κοντά στα σύνορα της Οκλαχόμα, όπου επίσης δόθηκε εντολή εκκένωσης.

Ο γερουσιαστής της πολιτείας του Τέξας Κέβιν Σπαρκς είπε ότι εκδόθηκε εντολή εκκένωσης για την πόλη του Καναδά, μια πόλη περίπου 2.000 κατοίκων περίπου 160 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αμαρίγιο, και άλλες περιοχές.

Εκκενώσεις διατάχθηκαν επίσης στο κοντινό Μαϊάμι, ενώ τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη.



Εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε Skellytown, Wheeler, Allison και Briscoe, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Αμαρίγιο.

Πηγή: skai.gr

