Μήνυμα του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας στη Χαμάς: Παραδοθείτε ή πεθάνετε - Δείτε βίντεο Κόσμος 15:46, 17.10.2023

Τα αεροπλάνα μας θα φτάσουν παντού, κάθε πύραυλος έχει μια διεύθυνση και θα φτάσουμε σε κάθε ένα από τα μέλη της Χαμάς, είπε ο Γκάλαντ μιλώντας σε Ισραηλινούς στρατιώτες