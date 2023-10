ΠΟΥ: Ζητά επείγουσα πρόσβαση στη Γάζα - Προειδοποιεί για μακροπρόθεσμη ανθρωπιστική κρίση Κόσμος 15:34, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι σημειώθηκαν 115 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και η πλειονότητα των νοσοκομείων στη Γάζα δεν λειτουργεί, ενώ το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα σπανίζουν