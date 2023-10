Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για Μέση Ανατολή - Στο τραπέζι πιθανοί τρόποι για «κοινή δράση» Κόσμος 15:41, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας όπως και το θέμα των 155 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς θα βρεθούν στο τραπέζι της συζήτησης