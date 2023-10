Το Ισραήλ απομακρύνει τους κατοίκους στα σύνορα με τον Λίβανο

Την απομάκρυνση όλων των Ισραηλινών κατοίκων που ζουν σε πόλεις σε βάθος μέχρι και δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) και το Υπουργείο Άμυνας.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω επανειλημμένων επιθέσεων με ρουκέτες και πυραύλους από τη Χεζμπολάχ και τις συμμαχικές παλαιστινιακές φατρίες τις τελευταίες ημέρες.



Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης (NEMA) του υπουργείου Υγείας λέει ότι οι κάτοικοι θα μεταφερθούν σε ξενώνες που χρηματοδοτούνται από το κράτος μετά την έγκριση του σχεδίου από τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.



Το IDF ανακοίνωσε ότι έχει ενημερώσει τους επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιοχή για την επικείμενη εφαρμογή του σχεδίου.

Ένα από τα χωριά στο βόρειο Ισραήλ, η Στούλα, δέχθηκε πυραυλική επίθεση από τη Χεζμπολάχ χθες, Κυριακή. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σκοτώθηκε ένας άμαχος.

Joint Ministry of Defense and IDF announcement:



The National Emergency Management Authority (NEMA) of the Ministry of Defense and the IDF are announcing the implementation of a plan to evacuate residents of northern Israel who live in the area up to 2 kilometers from the…