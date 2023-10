Το Ισραήλ έπληξε δεκάδες θέσεις της Χαμάς - Δημιουργεί «πολιτοφυλακές» με πάνω από 13.000 μέλη Κόσμος 14:23, 16.10.2023 linkedin

Μεταξύ των επιχειρησιακών αρχηγείων της Χαμάς που καταστράφηκαν ήταν αυτό που χρησιμοποιούσε ο διοικητής των λεγόμενων «ειδικών δυνάμεων Νούχμπα»