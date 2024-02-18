Μήνυμα στη Διάσκεψη στο Μόναχο η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου του Ναβάλνι, λέει η πρόεδρος της Γεωργίας

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι πιστεύει ότι η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι δεν ήταν μια σύμπτωση, αλλά ένα μήνυμα από τη Ρωσία.
«Νομίζω ότι δεν ήταν τυχαίο ότι ο θάνατος του Ναβάλνι ανακοινώθηκε λίγες ώρες ή λεπτά πριν από την έναρξη της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια», τόνισε σήμερα η 71χρονη πρόεδρος στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων στο περιθώριο της Διάσκεψης.
«Αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ενεργειών των ρωσικών αρχών, να προσπαθούν να εντυπωσιάσουν ψυχολογικά ότι η Ρωσία κάνει ό,τι θέλει, όπου θέλει. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα, νομίζω, για τη Διάσκεψη στο Μόναχο», είπε.
Η ρωσική σωφρονιστική υπηρεσία ανακοίνωσε τον θάνατο του Ναβάλνι την Παρασκευή λίγο πριν την έναρξη της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.
