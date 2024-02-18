Γνωστός για τις συχνές εμπρηστικές και απειλητικές του δηλώσεις, ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, και νυν αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, απείλησε για ακόμη μια φορά τη Δύση με έναν ολοκληρωτικό πυρηνικό πόλεμο αν η Ρωσία ωθηθεί πίσω στα σύνορά της του 1991.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Μεντβέντεφ επανέλαβε τη γνωστή του θέση ότι «οι πυρηνικές δυνάμεις δεν χάνουν ποτέ ένα πόλεμο» εφόσον υπερασπίζονται την πατρίδα τους.

Αναφέρθηκε σε ένα υποθετικό σενάριο ότι στην περίπτωση νίκης της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή. Κατά την κρίση Μεντβέντεφ, η επιστροφή της Ουκρανίας στα παλιά της σύνορα θα έρχονταν σε αντίθεση με το ρωσικό Σύνταγμα, ειδικά καθώς τα κατακτημένα από την Ρωσία εδάφη στην ανατολική Ουκρανία και την Κριμαία είχαν ήδη προσαρτηθεί ως αναπόσπαστα μέρη της Ρωσίας.

«Και τώρα στο βασικό ερώτημα: πιστεύουν πραγματικά αυτοί οι ηλίθιοι (στη Δύση) ότι ο ρωσικός λαός θα δεχόταν έναν τέτοιο κατακερματισμό της χώρας του;» διερωτήθηκε.

Αντίθετα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα ανέπτυσαν ολόκληρο το οπλοστάσιό τους και θα εξαπέλυαν επιθέσεις στην Ουάσινγκτον, το Βερολίνο ή το Λονδίνο εκτός από το Κίεβο.

Όπως είπε, όλα αυτά και άλλα «ιστορικές όμορφες τοποθεσίες έχουν μπει εδώ και πολύ καιρό ως στόχοι της πυρηνικής τριάδας (της Ρωσίας)», αναφερόμενος στο σχηματισμό χερσαίων διηπειρωτικών πυραύλων, υποβρυχίων πυραύλων και στρατηγικών βομβαρδιστικών με πυρηνικές βόμβες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

