Μιλάνο: Μόνο ο βιολογικός γονέας μπορεί να εγγράψει το παιδί του στα μητρώα γεννήσεων

Με απόφασή του, το εφετείο του Μιλάνου αποφάσισε ότι μόνον ο βιολογικός γονέας δικαιούται να εγγράψει το παιδί του στα μητρώα γεννήσεων του δήμου όπου κατοικεί.

Η απόφαση αφορά τρία ομόφυλα ζευγάρια γυναικών στα οποία, αντιθέτως, το δικαστήριο του Μιλάνου είχε αναγνωρίσει τον περασμένο Ιούνιο ισότιμο δικαίωμα στην εγγραφή των παιδιών στο μητρώο γεννήσεων.

Τα τρία ζευγάρια απέκτησαν παιδιά με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στο εξωτερικό, όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος.

Το εφετείο του Μιλάνου βάσισε την απόφασή του στη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει έως τώρα ένας νόμος που να προβλέπει τη σχετική δυνατότητα και πρόσθεσε ότι «χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση».

Ένας από τους συνηγόρους των τριών ζευγαριών υπογράμμισε ότι «με τον τρόπο αυτό, σβήνεται ουσιαστικά μια από τις δυο μητέρες των παιδιών», παρά το γεγονός ότι «τα μικρά έτυχαν μεγάλης και άμεσης φροντίδας και από τα δυο μέλη των ομόφυλων ζευγαριών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

