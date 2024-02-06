NΥΤ: Τουλάχιστον 32 από τους 136 εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα είναι νεκροί

Τουλάχιστον 32 από τους 136 ομήρους που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα είναι νεκροί, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ των New York Times, που επικαλείται τέσσερις ανώνυμους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ο στρατός έχει δηλώσει νωρίτερα ότι είχε επιβεβαιώσει τους θανάτους 29 από τους 132 εναπομείναντες ομήρους που συνελήφθησαν στις 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς.

Σύμφωνα με το νέο ρεπορτάζ των New York Times, οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο στρατός αξιολογεί επίσης «μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες» ότι τουλάχιστον 20 ακόμη όμηροι ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί.

Ο στρατός είπε στους NYT ότι οι περισσότεροι από τους ομήρους που επιβεβαιώθηκαν ότι είναι νεκροί σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς.

Οι οικογένειες των 32 ομήρων έχουν ενημερωθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Πηγή: skai.gr

