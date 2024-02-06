Το περιφερειακό δικαστήριο Μπασμάνι της Μόσχας συνέλαβε ερήμην για 2 μήνες τον συγγραφέα Μπορίς Ακούνιν (το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Γκριγκόριι Τσχαρτισβίλι) με την κατηγορία της «δικαιολόγησης της τρομοκρατίας» και της διασποράς «ψευδών ειδήσεων» για τον ρωσικό στρατό, αναφέρει η κοινή υπηρεσία Τύπου των δικαστηρίων της ρωσικής πρωτεύουσας.

Ο Ακούνιν ζει εκτός Ρωσίας από το 2014. Η σύλληψη του θα αρχίσει να προσμετράται από την στιγμή που βρεθεί εκ των πραγμάτων κρατούμενος ή θα παραδοθεί στα όργανα επιβολής της τάξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου.

Εναντίον του Ακούνιν έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Η κατηγορία της διάδοσης «ψευδών πληροφοριών» για τον ρωσικό στρατό επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 15 ετών. Αρκετές εκατοντάδες απλοί πολίτες στη Ρωσία έχουν ήδη καταδικαστεί βάσει αυτού του άρθρου του Ποινικού Κώδικα εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Ο Μπορίς Ακούνιν σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου, γράφει ο ιστότοπος Meduza, απηύθυνε έκκληση προς τους συμπατριώτες του να μη ξεχνούν «τους πραγματικά συλληφθέντες και όχι τους ερήμην, τους πολιτικούς κρατούμενους, που τους καταστρέφει τις ζωές αυτός ο ηλίθιος και σατανικός μηχανισμός».

Ο Μπορίς Ακούνιν καταδίκασε δημοσίως τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τον Δεκέμβριο του 2023 άνοιξε ποινική υπόθεση εναντίον του. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι ερευνητές έκαναν έρευνα στον εκδοτικό οίκο Ζαχάροφ στη Μόσχα, ο οποίος εκδίδει τα βιβλία του συγγραφέα. Τον Δεκέμβριο οι ρωσικές αρχές στη συνέχεια συμπεριέλαβαν τον συγγραφέα στον κατάλογο των τρομοκρατών και εξτρεμιστών.

Στα μέσα Ιανουαρίου, το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας κήρυξε τον Ακούνιν «ξένο πράκτορα». Εν μέσω των διώξεων, ο εκδοτικός οίκος ACT σταμάτησε να εκδίδει τα βιβλία του Ακούνιν και μεγάλα βιβλιοπωλεία ανέστειλαν τις πωλήσεις των έργων του.

Ο Ακούνιν γεννήθηκε το 1956 στη Γεωργία, τότε σοβιετική δημοκρατία, και είναι συγγραφέας γνωστός στη Ρωσία για τα ιστορικά αστυνομικά μυθιστορήματά του, ιδίως για το μπεστ σέλερ «Οι έρευνες του Έραστ Φαντορίν», ενός ήρωα της τσαρικής εποχής.

Έγραψε επίσης την «Ιστορία του ρωσικού κράτους», μια εννιάτομη συλλογή που παρακολουθεί την εξέλιξη του ρωσικού κράτους μέχρι την επανάσταση του 1917.

Το 2014, ο Ακούνιν τάχθηκε κατά της προσάρτησης της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας, πριν αυτοεξοριστεί στο Λονδίνο, όπου ζει έκτοτε.

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook με την οποία εξέφρασε τη λύπη του για το ξέσπασμα ενός «παράλογου πολέμου» στην Ουκρανία, και στον απόηχο αυτού συνίδρυσε το πρόγραμμα «Nastoashchaya Rossia» («Η πραγματική Ρωσία»), το οποίο υποστηρίζεται από διάφορες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών στην εξορία και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους Ουκρανούς πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.