Ένα ασυνήθιστα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει σήμερα το βόρειο τμήμα της Κούβας, όπου τεράστια κύματα σάρωσαν τις ακτές πλημμυρίζοντας δρόμους και προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση, την ώρα που στην πρωτεύουσα Αβάνα δέντρα ξεριζώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους.

Οι ριπές ανέμων έφθασαν τα 100 χλμ/ώρα σε περιοχές στο δυτικό τμήμα της νήσου, με την καταιγίδα να μετακινείται νοτιότερα από τη Φλόριντα, που επλήγη από παρόμοια καιρικά φαινόμενα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση με την κακοκαιρία να δοκιμάζει την υπομονή των κατοίκων της πρωτεύουσας της Κούβας, οι οποίοι, ωστόσο, βγήκαν σήμερα το πρωί στους δρόμους φορώντας μπουφάν και σκούφους, καθώς η θερμοκρασία έπεσε κάτω από τους 12 βαθμούς Κελσίου, ένας ασυνήθιστα παγωμένος για την Κούβα καιρός.

Τα ξημερώματα, ορισμένοι δρόμοι είχαν κατακλυστεί από τη θάλασσα και έμοιαζαν με ποτάμια, μεταφέροντας πολλά τετράγωνα ενδότερα μέδουσες, φύκια και άλλα επιπλέοντα αντικείμενα.

«Αυτό είναι πράγματι κάτι καινούργιο…δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτού του είδους το κρύο», δήλωσε η κάτοικος της Αβάνας Ζακλίν Νταλάρντες. «Το κλίμα έχει αλλάξει».

Η Αβάνα, μια παραθαλάσσια πόλη που χτίστηκε πριν από αιώνες στον Κόλπο του Μεξικού, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τους θυελλώδεις ανέμους που φέρνει η κλιματική αλλαγή, την οποία προκαλεί ο άνθρωπος, προειδοποιούν επιστήμονες.

Το ένα τρίτο και πλέον των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων ζει σε περιοχές που κινδυνεύουν από τις πλημμύρες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.