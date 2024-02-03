Πέθανε σήμερα στην Γενεύη, σε ηλικία 86 ετών, ο Βίκτωρ Εμμανουήλ της Σαβοΐας, γιος του τελευταίου βασιλιά της Ιταλίας, Ουμπέρτο.

Το 1978 είχε δικαστεί με την κατηγορία ότι πυροβόλησε και δολοφόνησε, από την θαλαμηγό του στην Κορσική, τον δεκαεννιάχρονο Γερμανό Ντιρκ Χάμερ. Οι Γάλλοι δικαστές τελικά τον αθώωσαν, αλλά έπειτα από 28 χρόνια ο ίδιος ο Βίκτωρας Εμμανουήλ, κατά την διάρκεια προσωρινής κράτησης σε ιταλική φυλακή, ομολόγησε στον συγκρατούμενό του ότι ευθυνόταν ο ίδιος για τον θανάσιμο τραυματισμό του Χάμερ.

Η οικογένειά του είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει την Ιταλία και να μεταβεί στην Πορτογαλία το 1946, όταν οι πολίτες επέλεξαν με δημοψήφισμα την αβασίλευτη δημοκρατία. Το 2002 επετράπη στους απογόνους του τελευταίου βασιλιά της χώρας να επιστρέψουν, ως απλοί πολίτες, στην Ιταλία. Ο Βίκτωρας Εμμανουήλ και ο γιος του αναγνώρισαν την Ιταλική Αβασίλευτη Δημοκρατία και παραιτήθηκαν από οποιαδήποτε προσδοκία για επιστροφή της βασιλείας.

Πηγή: skai.gr

