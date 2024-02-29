Γάζα: Οι άνθρωποι που σκάβουν τάφους ανυπομονούν να αρχίσουν και πάλι να χτίζουν σπίτια

Ο αυξανόμενος αριθμός των νεκρών από τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια σκληρή, καθημερινή πραγματικότητα για τον Ιμπραχίμ Άχμεντ: αντί να χτίζει σπίτια, όπως έκανε πριν από τον πόλεμο, σκάβει τάφους.

Εκτοπισμένος και ο ίδιος, όπως το μεγαλύτερο μέρος των 2,3 εκατ. κατοίκων της Γάζας, ο Άχμεντ περνά τις ημέρες του στο νεκροταφείο Ταλ Αλ-Σουλτάν στην περιοχή της Ράφα, προετοιμάζοντας σειρές από τάφους στο αμμώδες έδαφος και σημαδεύοντάς τις με τσιμεντόλιθους καθώς δεν υπάρχουν ταφόπλακες.

«Ως ανθρώπινο ον με αισθήματα, είναι πολύ βαρύ για κάποιον που έχτιζε βίλες και διαμερίσματα, κάτι που εγώ αγαπώ πολύ, να ανοίγει τώρα τάφους», δήλωσε ο Άχμεντ.

«Η δουλειά μου ήταν δύσκολη, ναι, αλλά επέστρεφα σπίτι με μια αίσθηση εκπλήρωσης. Έφτιαχνα καινούργια πράγματα, κάθε μέρα ένα διαφορετικό κτίριο, έναν διαφορετικό διάκοσμο. Πήγαινα σπίτι με καλή διάθεση».

Τώρα, κάθε ημέρα φέρνει πτώματα και επιμνημόσυνες τελετές από τους συγγενείς.

«Έχουμε δύο ομαδικούς τάφους εδώ, σχεδόν 80 μάρτυρες εδώ και ακόμα 100 μάρτυρες εκεί».

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου όταν ένοπλοι της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, που ελέγχει τη Γάζα από το 2007, επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας ομήρους 253 άλλους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Το Ισραήλ, που ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς, ανταπάντησε με αεροπορική και χερσαία επίθεση που έχει ισοπεδώσει το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού εδάφους.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 30.035 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 70.457 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

«Ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Μακάρι να μπορούσα να σταματήσω να κάνω αυτή τη δουλειά», δήλωσε ο Άχμεντ.

Με τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξουν και άλλοι νεκροί, ο Άχμεντ και άλλοι εθελοντές ετοιμάζουν σειρές με νέους τάφους.

«Μακάρι να τελείωνε αυτός ο πόλεμος για να μην έχουμε να σκάβουμε άλλο τάφους, αλλά αντ’ αυτού να χτίζουμε αυτή τη χώρα, να την ανοικοδομούμε», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.