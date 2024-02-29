Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, έξι ημέρες μετά τον τραυματισμό φοιτητών και μαθητών σε πορείες που οργανώθηκαν στην Φλωρεντία και την Πίζα, αναφέρθηκε έμμεσα στο όλο θέμα και στις αστυνομικές δυνάμεις της χώρας. Αιτία της παρέμβασής της ήταν παράλληλα και επίθεση αναρχικών χθες, Τετάρτη, κατά αστυνομικών που μετέφεραν με όχημά τους παράτυπο μετανάστη του οποίου είχε αποφασιστεί η απέλαση.

«Το να αποσύρουμε την υποστήριξή των δημοκρατικών θεσμών της χώρας προς όσους κάθε ημέρα θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους για να εγγυηθούν την δική μας, είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνο», δήλωσε η Μελόνι.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι η δήλωση της Ιταλίδας πρωθυπουργού έγινε πέντε ημέρες μετά την παρέμβαση του Ιταλού προέδρου της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος υπογράμμισε ότι «όταν η αστυνομία χρησιμοποιεί γκλοπ σε νέα παιδιά, αυτό αποτελεί αποτυχία» και ότι «το κύρος της αστυνομίας δεν μετριέται με γκλοπ».

Χθες ανακοινώθηκε παράλληλα η μετάθεση στελέχους της αστυνομίας, το οποίο είχε δώσει εντολή για μετάβαση αστυνομικών δυνάμεων στην Φλωρεντία και την Πίζα την ημέρα των διαδηλώσεων των φοιτητών και μαθητών υπέρ του παλαιστινιακού λαού. Πηγές της αστυνομίας διέψευσαν πάντως ότι η απόφαση μετάθεσης σχετίζεται με τον τραυματισμό 18 συμμετεχόντων στις κινητοποιήσεις.

Χθες, πάντα, ομάδα αναρχικών περικύκλωσε περιπολικό στο Τορίνο, μέσα στο οποίο βρισκόταν παράτυπος μετανάστης προς απέλαση. Οι αναρχικοί προσπάθησαν με βίαιο τρόπο να ανοίξουν το όχημα για να επιτρέψουν στον άνδρα να απομακρυνθεί και τραυμάτισαν έναν αστυνομικό.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι τόνισε ότι «πρόκειται για απαράδεκτη, βίαιη πράξη, χαρακτηριστική του δηλητηριασμένου κλίματος καχυποψίας που έχει δημιουργηθεί, τις ημέρες αυτές σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων».

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την ιταλική αστυνομία μετά την επίθεση που δέχθηκαν οι αστυνομικοί στο Τορίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.