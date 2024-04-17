Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε συνάντηση σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον και την υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Ανναλένα Μπέρμποκ στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε και τους δύο για την «αδιαμφισβήτητη υποστήριξή τους» κατά την επίθεση του Ιράν, το Σαββατοκύριακο.

«Ευχαριστώ τους φίλους μας για την υποστήριξή τους στην υπεράσπιση του Ισραήλ…. για την υποστήριξη και με λόγια και με πράξεις» είπε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

«Έχουν επίσης κάθε είδους προτάσεις και συμβουλές, τις οποίες εκτιμώ, αλλά θέλω να το καταστήσω σαφές – θα πάρουμε τις αποφάσεις μας μόνοι μας και το κράτος του Ισραήλ θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε επίσης στους εκτεταμένους ισχυρισμούς διεθνών οργανώσεων βοήθειας ότι το Ισραήλ αρνείται στους Παλαιστίνιους στη Γάζα πρόσβαση σε τρόφιμα και βασικά αγαθά, λέγοντας ότι το Ισραήλ στην πραγματικότητα πηγαίνει «πάνω και πέρα» για να φέρει βοήθεια στον θύλακα.

