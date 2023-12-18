Δυο Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν χθες Κυριακή το βράδυ σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον στόχων κοντά στη Δαμασκό, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Συρίας.

«Περί τις 22:05 (σ.σ. τοπική ώρα· 21:05 ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση από το κατεχόμενο συριακό Γκολάν, στοχοποιώντας διάφορες τοποθεσίες κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοινωθέν του που αναμεταδόθηκε από το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Η επίθεση τραυμάτισε δυο στρατιώτες και προκάλεσε υλικές ζημιές», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν κάποιους από τους ισραηλινούς πυραύλους.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στα περίχωρα της Δαμασκού μετέδωσε πως άκουσε βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε «κέντρα της αντιαεροπορικής άμυνας του καθεστώτος, καθώς και θέσεις μαχητών συνδεόμενων με τη Χεζμπολά κοντά στη Σαγέντα Ζαϊνάμπ», νότια της Δαμασκού.

Ασθενοφόρα εστάλησαν στην περιοχή μετά τα πλήγματα, πρόσθεσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη γειτονική Συρία, σχεδόν όλα από αέρος, αφότου ξέσπασε το 2011 ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα αυτή, στοχοποιώντας θέσεις του συριακού στρατού και οργανώσεων συνδεόμενων με το Ιράν, όπως ιδίως το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά.

Οι επιδρομές του πολλαπλασιάστηκαν από την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα πολυαίμακτη επίθεση του στρατιωτικού του βραχίονα, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας.

Η Χεζμπολά, σύμμαχος του καθεστώτος στη Δαμασκό, του Ιράν καθώς και της Χαμάς, έχει αναλάβει την ευθύνη για δεκάδες επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο από την 8η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

