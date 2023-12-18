Σεισμός 6,2 βαθμών στην επαρχία Γκανσού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας, όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της χώρας (CENC).

Το επίκεντρο εντοπίζεται στην κομητεία Τζισισάν και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua επικαλούμενο το CENC.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

