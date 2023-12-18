Ιορδανία: Απετράπη απόπειρα αποσταθεροποίησης - Τι υποστηρίζει ο στρατός

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας υποστηρίζουν ότι απέτρεψαν μια «απόπειρα» κατά της ασφάλειας του βασιλείου όταν δεκάδες άνδρες από τη Συρία πέρασαν τα σύνορα, οπλισμένοι με εκτοξευτήρες ρουκετών, νάρκες κατά προσωπικού και εκρηκτικά.

Η δημόσια τηλεόραση Al Mamlaka μετέδωσε ότι ο στρατός ανατίναξε ένα όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά, στη μεγαλύτερη διασυνοριακή επιχείρηση λαθραίας διακίνησης όπλων και ναρκωτικών των τελευταίων ετών.

Νωρίτερα, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι τα ξημερώματα σήμερα κατέσχεσε όπλα και ναρκωτικά, έπειτα από συγκρούσεις με ένοπλους διακινητές ναρκωτικών κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία ενώ αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι δράστες συνδέονται με φιλοϊρανικές ομάδες που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια της χώρας.

Οι εισβολείς επέστρεψαν πίσω στο συριακό έδαφος αφού τραυμάτισαν πολλούς στρατιώτες, στη σοβαρότερη από αυτές τις διεισδύσεις τους από τις αρχές του μήνα. Σε προηγούμενες συγκρούσεις σκοτώθηκαν ένας Ιορδανός στρατιώτης και τουλάχιστον δώδεκα λαθρέμποροι.

Ο στρατός ανέφερε ότι κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων αυτόματα τουφέκια και, για πρώτη φορά, παραδέχτηκε δημοσίως ότι βρέθηκε ένας εκτοξευτήρας ρουκετών που άφησαν πίσω τους οι ένοπλοι.

Ιορδανοί αξιωματούχοι, όπως και οι Δυτικοί σύμμαχοί τους, λένε ότι η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ του Λιβάνου και άλλες ομάδες ενόπλων που ελέγχουν τη νότια Συρία βρίσκονται πίσω από αυτό το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων. «Η Ιορδανία ξέρει ποια χώρα κρύβεται πίσω από αυτό. Το Ιράν είναι αυτό που υποστηρίζει τους ενόπλους. Αυτές είναι εχθρικές στρατιωτικές ενέργειες εναντίον της Ιορδανίας στο έδαφός της», είπε ο Σαμίχ Μααϊτέχ, ένας πρώην υπουργός, που ενημερώθηκε από αξιωματούχους για τις τελευταίες εξελίξεις.

Το Ιράν και η Χεζμπολάχ λένε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι μέρος της συνωμοσίας της Δύσης κατά της Τεχεράνης. Η Συρία από την πλευρά της αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία με τις ένοπλες ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν και συνδέονται με τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας της.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ και Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών χρηματοδοτούνται πολλές φιλοϊρανικές ομάδες και φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές δυνάμεις που ιδρύθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία του εμφυλίου πολέμου στη Συρία. Η Ιορδανία έχει γίνει σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος, πάνω στον δρόμο προς τις πλούσιες χώρες του Κόλπου, για το ναρκωτικό κάπταγκον, μια αμφεταμίνη που παρασκευάζεται στη Συρία.

Ο ιορδανικός στρατός λέει ότι «θα συνεχίσει να καταδιώκει αυτές τις ένοπλες ομάδες και θα εμποδίσει κάθε απόπειρα υπονόμευσης της εθνικής ασφάλειας του βασιλείου». «Τις τελευταίες ημέρες σημειώνεται κορύφωση αυτών των επιχειρήσεων που αλλάζουν, από απόπειρες διείσδυσης και λαθρεμπορίου σε ένοπλες συγκρούσεις με σκοπό το πέρασμα των συνόρων δια της βίας και τη στόχευση συνοριοφυλάκων», τόνισε.

Αξιωματούχοι είπαν ότι ο στρατός εξετάζει το ένδεχόμενο να προχωρήσει σε προληπτικά πλήγματα εντός της Συρίας, εναντίον αυτών των ενόπλων που συνδέονται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την ανησυχητική αύξηση των διεισδύσεών τους στο ιορδανικό έδαφος.

