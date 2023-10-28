Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανικό drone συνετρίβη σε ρωσική εγκατάσταση πυρηνικών αποβλήτων

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως το Κίεβο πρέπει να γνώριζε πως οι ενέργειές του θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει πλήρους κλίμακας πυρηνική καταστροφή

ρωσία ουκρανία

Ουκρανικό ντρόουν συνετρίβη σε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία, προκαλώντας ζημιές στους τοίχους του, ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Το υπουργείο ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως το Κίεβο πρέπει να γνώριζε πως οι ενέργειές του θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει πλήρους κλίμακας πυρηνική καταστροφή.

Η Μόσχα δήλωσε την Παρασκευή πως είχε αποτρέψει επίθεση ντρόουν στον νότο της χώρας, όπου δύο ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μία έκρηξη κατέστρεψε την πρόσοψη αποθηκευτικού χώρου όπου φυλάσσονται πυρηνικά απόβλητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Drones Ουκρανία πόλεμος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark