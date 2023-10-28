Ουκρανικό ντρόουν συνετρίβη σε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία, προκαλώντας ζημιές στους τοίχους του, ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Το υπουργείο ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως το Κίεβο πρέπει να γνώριζε πως οι ενέργειές του θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει πλήρους κλίμακας πυρηνική καταστροφή.

Η Μόσχα δήλωσε την Παρασκευή πως είχε αποτρέψει επίθεση ντρόουν στον νότο της χώρας, όπου δύο ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μία έκρηξη κατέστρεψε την πρόσοψη αποθηκευτικού χώρου όπου φυλάσσονται πυρηνικά απόβλητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.