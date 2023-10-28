Ολοένα και αυξάνεται η ένταση στα σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο, καθώς πολλαπλασιάζονται οι πυραυλικές επιθέσεις σε θέσεις του ισραηλινού στρατού που έχει παραταχθεί στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, αντιαρματικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το έδαφος του Λιβάνου, δίχως να προκαλέσουν ανθρώπινες απώλειες.

Τονίζουμε ότι στον Λίβανο εδρεύει η Χεζμπολάχ, η οποία στηρίζεται απευθείας από το Ιράν και διαθέτει πολλαπλάσια δύναμη πυρός σε σχέση με τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.