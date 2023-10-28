Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυξάνεται η ένταση στα σύνορα με τον Λίβανο: Νέες πυραυλικές επιθέσεις σε θέσεις του ισραηλινού στρατού

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, αντιαρματικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το έδαφος του Λιβάνου, δίχως να προκαλέσουν ανθρώπινες απώλειες

Λίβανος

Ολοένα και αυξάνεται η ένταση στα σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο, καθώς πολλαπλασιάζονται οι πυραυλικές επιθέσεις σε θέσεις του ισραηλινού στρατού που έχει παραταχθεί στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, αντιαρματικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το έδαφος του Λιβάνου, δίχως να προκαλέσουν ανθρώπινες απώλειες.

Τονίζουμε ότι στον Λίβανο εδρεύει η Χεζμπολάχ, η οποία στηρίζεται απευθείας από το Ιράν και διαθέτει πολλαπλάσια δύναμη πυρός σε σχέση με τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεσανατολικό Λίβανος Χεζμπολάχ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark