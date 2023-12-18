Η 252η Εφεδρική Μεραρχία του Ισραηλινού Στρατού ολοκλήρωσε τις επιχειρήσεις της κατά της τρομοκρατικής ομάδας της Χαμάς στην περιοχή Μπέιτ Χανούν στη βόρεια Γάζα και παρέδωσε την ευθύνη της περιοχής στη Μεραρχία της Γάζας, καταδεικνύοντας ότι ο στρατός έχει τον έλεγχο αυτού του τομέα.



Σε ανακοίνωσή τους, οι IDF αναφέρουν ότι τα στρατεύματα της 252ης Μεραρχίας, συμπεριλαμβανομένων πεζικού, τανκς, μηχανικών μάχης και πυροβολικού, νίκησαν το τάγμα Μπέιτ Χανούν της Χαμάς ενώ κατέλαβαν όλα τα κύρια συγκροτήματά τους και προπύργια.



Ο ισραηλινός στρατός ότι το τάγμα Μπέιτ Χανούν της Χαμάς χρησιμοποιούσε σχολεία και δημόσια κτίρια ως βάσεις, στα οποία τα στρατεύματα ανακάλυψαν σήραγγες και όπλα.



Η 252η Μεραρχία σκότωσε «πολλούς τρομοκράτες» κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στο Μπέιτ Χανούν και κατέστρεψε τις αποθήκες όπλων, τους εκτοξευτές πυραύλων, τα υπόγεια κέντρα διοίκησης και τις «σημαντικές» σήραγγές τους», ανέφεραν τα IDF.

Πηγή: skai.gr

