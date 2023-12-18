Δήμαρχος Ισραήλ: H Λωρίδα Γάζας να ισοπεδωθεί, να γίνει μουσείο σαν του Άουσβιτς

Η διεύθυνση του μουσείου Άουσβιτς-Μπίρκεναου καταδίκασε έντονα δηλώσεις ενός Ισραηλινού δημάρχου που ζήτησε τη μόνιμη ερήμωση της Λωρίδας της Γάζας και τη μετατροπή της σε υπαίθριο μουσείο, παρόμοιο με το πρώην ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Ο Νταβίντ Αζουλάι, δήμαρχος της πόλης Μετούλα, σε συνέντευξή του χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό ζήτησε να σταλούν όλοι οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας σε προσφυγικούς καταυλισμούς στον Λίβανο και στη συνέχεια να δημιουργηθεί μια νεκρή ζώνη στον παλαιστινιακό θύλακα ώστε να μοιάζει με το Άουσβιτς.

«Ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας πρέπει να αδειάσει. Να ισοπεδωθεί. Όπως στο Άουσβιτς. Ας μετατραπεί σε ένα μουσείο για όλο τον κόσμο για να δει τι μπορεί να κάνει το Ισραήλ. Μην μείνει κανείς στη Λωρίδα της Γάζας για να τη δει όλος ο κόσμος, γιατί η 7η Οκτωβρίου ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα δεύτερο Ολοκαύτωμα», είπε, αναφερόμενος στις επιθέσεις της Χαμάς.

Το πολωνικό μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου αντέδρασε σήμερα.

«Ο Νταβίντ Αζουλάι φαίνεται να επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το σύμβολο του μεγαλύτερου νεκροταφείου στον κόσμο ως κάποιου είδους άρρωστη, απεχθής, ψευτοκαλλιτεχνική, συμβολική έκφραση», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του μουσείου με ανάρτηση στο X. Οι δηλώσεις του Αζουλάι «μπορεί να ακούγονται ως μια έκκληση για δολοφονία της κλίμακας του Άουσβιτς...».

«Ελπίζουμε ότι οι ισραηλινές αρχές θα αντιδράσουν σε μια τέτοια επαίσχυντη συμπεριφορά, καθώς η τρομοκρατία δεν μπορεί ποτέ να είναι απάντηση στην τρομοκρατία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Ισραηλινός δήμαρχος απάντησε απορρίπτοντας τις επικρίσεις του μουσείου και κατηγόρησε τους Πολωνούς για αντισημιτισμό.

Ανέφερε στην ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel ότι ποτέ δεν κάλεσε για δολοφονία κανενός, λέγοντας: «Θα ήθελα να δω τον πληθυσμό της Γάζας να μετεγκαθίσταται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

