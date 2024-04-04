Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ενίσχυσε τα μέτρα άμυνας με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και τις αυξημένες εντάσεις με το Ιράν μετά την επίθεση στο προξενείο της Τεχεράνης στη Δαμασκό και τις ιρανικές απειλές.

Ο στρατός αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις άδειες "των μάχιμων μονάδων", να παρεμβάλλει το σήμα GPS σε ορισμένα μέρη και να ενισχύσει την "ετοιμότητα" έπειτα από σχεδόν έξι μήνες πολέμου στη Γάζα κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

"Ο ισραηλινός στρατός είναι σε πόλεμο και το θέμα της ανάπτυξης των δυνάμεων επανεξετάζεται συνεχώς σε συνάρτηση με τις ανάγκες", δήλωσε ο στρατός ανακοινώνοντας την αναστολή των αδειών.

Έπειτα από μια "αξιολόγηση της κατάστασης", δήλωσε επίσης ο στρατός, αποφασίστηκε να αυξηθεί ο αριθμός των στρατιωτικών και να κληθούν έφεδροι για το δίκτυο αντιαεροπορικής άμυνας.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο στρατός ανακαλεί επίσης περισσότερους έφεδρους στρατιώτες εν μέσω "ορατών απειλών του Ιράν".

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, διευκρίνισε ότι η παρεμβολή του σήματος GPS έχει στόχο να προασπίσει τη χώρα από τα κατευθυνόμενα όπλα όπως οι πύραυλοι ή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

"Ενισχύσαμε την ετοιμότητα των μονάδων μάχης, εκεί όπου είναι απαραίτητο", δήλωσε ο Χαγκάρι. "Ενισχύσαμε τα συστήματα άμυνας και έχουμε προετοιμάσει αεροσκάφη για την άμυνα, έτοιμα να επιτεθούν βάσει διαφόρων σεναρίων", πρόσθεσε.

Οι ανακοινώσεις αυτές γίνονται μετά τα πλήγματα που αποδόθηκαν στο Ισραήλ τα οποία κατέστρεψαν τη Δευτέρα το προξενικό τμήμα της πρεσβείας του Ιράν στη Δαμασκό, σκοτώνοντας 16 ανθρώπους μεταξύ των οποίων επτά μέλη του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ, το οποίο δεν έχει επιβεβαιώσει την ευθύνη του, και υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα λάβει ισχυρό ράπισμα για την επίθεση αυτή.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, στο βόρειο μέτωπο (Λίβανος, Συρία) οι εχθροπραξίες έχουν αυξηθεί με εκτοξεύσεις πυραύλων και βολές πυροβολικού.

Το Ισραήλ και το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σύμμαχος της Χαμάς, επιδίδονται καθημερινά σε ανταλλαγές πυρών κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου προκάλεσε τον θάνατο 1.170 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, η πλειονότητα των οποίων ήταν άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στη Λωρίδα της Γάζας, μετρούν ήδη περισσότερους από 33.000 νεκρούς, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

