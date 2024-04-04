Η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε σήμερα από το Ισραήλ να επιτρέψει μια «θεαματική αύξηση» της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι θέλει να διαπιστώσει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων «τις επόμενες ώρες και ημέρες».

«Αυτό που περιμένουμε και ελπίζουμε να δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες είναι μια θεαματική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, τη μείωση της βίας εναντίον αμάχων και φυσικά των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», είπε ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έγινε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την εντονότερη επίπληξή του στο Ισραήλ από το ξέσπασμα του πολέμου με τη Χαμάς, προειδοποιώντας τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η πολιτική της Ουάσινγκτον θα εξαρτηθεί από το εάν θα ληφθούν άμεσα «συγκεκριμένα μέτρα» για την προστασία των αμάχων και των εργαζομένων σε αποστολές για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

