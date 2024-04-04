Λογαριασμός
Ρωσία: Αναφορές για επίθεση από drones στην περιφέρεια Κουρσκ - Πυρκαγιά σε αγορά

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα μετά την επίθεση με drones στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας

Kursk

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε πολυσύχναστη αγορά της πόλης Κουρσκ, πρωτεύουσας της ομώνυμης ρωσικής περιφέρειας, έπειτα από αναφορές για καταρρίψεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Ο περιφερειάρχης Ρομάν Σταροβόιτ ενημέρωσε μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τουλάχιστον τέσσερα drones. Χτυπήθηκε όμως κτίριο κατοικιών και ξέσπασαν δύο πυρκαγιές λόγω της αεροπορικής επιδρομής, συμπλήρωσε.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κατ’ επανάληψη εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών παραμεθόριων περιοχών, ιδίως στις περιφέρειες Μπέλγκοροντ, Κουρσκ και Βορονέζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία Drones
