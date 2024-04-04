Με τις εξελίξεις γύρω από τη δράση του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ και την Ευρώπη ασχολήθηκε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, που συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην ατζέντα βρέθηκε παράλληλα και ο πόλεμος στη Γάζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη σκιά της κυοφορούμενης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του ΡΚΚ στην οποία αναμένεται να προχωρήσει η Τουρκία στο βόρειο Ιράκ, των τουρκικών αντιδράσεων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για τη στήριξη που παρέχουν στην κουρδική πολιτοφυλακή της βόρειας Συρίας, την οποία η Άγκυρα συνδέει με το ΡΚΚ, καθώς και των συγκρούσεων Τούρκων και υποστηρικτών του ΡΚΚ ανά την Ευρώπη.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση τονίζεται «πως στο μέλλον της περιοχής μας δεν θα δοθεί χώρος στις τρομοκρατικές οργανώσεις και στους υποστηρικτές τους» και επισημαίνεται ότι «όλοι οι φορείς που ενθαρρύνουν τις τρομοκρατικές οργανώσεις θα πρέπει να ενεργήσουν με κοινή λογική και να διακόψουν άμεσα και οριστικά τους δεσμούς τους με τις τρομοκρατικές οργανώσεις».

Εκφράζεται η ικανοποίηση για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας του γειτονικού Ιράκ με την Τουρκία και επισημαίνεται «η σημασία της συνέχισης των κοινών και πολυδιάστατων προσπαθειών, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας, της ενέργειας και των μεταφορών σε μακροπρόθεσμη προοπτική».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά «τις επιθέσεις των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK/KCK-PYD/YPG που στοχεύουν τα γραφεία εκπροσώπησής μας και τους πολίτες μας που ζουν στην Ευρώπη». Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας προειδοποιεί επίσης τις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες σημειώθηκαν συγκρούσεις Τούρκων με υποστηρικτές του ΡΚΚ, ότι «η ανοχή τους στις τρομοκρατικές οργανώσεις θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα στην υποβάθμιση της δημόσιας τάξης και στο τέλος θα γίνουν οι ίδιοι στόχοι της τρομοκρατίας» και τονίζεται ότι αυτές είναι αρμόδιες «για την αποτροπή ειδεχθών επιθέσεων της αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης καθώς και για την τιμωρία των υπευθύνων».

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «το γεγονός ότι δεν αποτρέπονται οι επιθέσεις και οι απάνθρωπες πρακτικές του Ισραήλ, το οποίο αγνοώντας το διεθνές δίκαιο συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα, παρά τα ψηφίσματα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θα αυξήσει την ήδη υπάρχουσα απαξίωση του διεθνούς συστήματος και θα οδηγήσει σε περαιτέρω αμφισβήτηση της νομιμότητάς του».

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας απευθύνει έκκληση «προς τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τις προσπάθειες για διαρκή ειρήνη και για τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων κατά του λαού της Γάζας και των ανθρωπιστικών οργανώσεων και να παρασχεθεί εκτεταμένη ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

