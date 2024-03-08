Ο ασυνήθιστα επιθετικός Τζο Μπάιντεν εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του προκατόχου και αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ από τα πρώτα λεπτά της μεγάλης ομιλίας του για την κατάσταση της ένωσης το βράδυ χθες Πέμπτη (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), κατηγορώντας τον πως υποτάχθηκε, «υποκλίθηκε» στον Βλαντίμιρ Πούτιν και κρίνοντας πως «η ελευθερία και η δημοκρατία» στη χώρα υφίστανται «επίθεση».

Δεν θα υποκλιθώ ποτέ στον Πούτιν

Στο επιβλητικό ημικύκλιο του αμερικανικού Κογκρέσου, επευφημούμενος ζωηρά από κοινοβουλευτικούς της παράταξής του, ενώ οι αντιπολιτευόμενοι Ρεπουμπλικάνοι παρέμεναν καθισμένοι στις θέσεις τους, ο Δημοκρατικός, 81 ετών, υποψήφιος για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, διαβεβαίωσε πως «δεν θα υποκλιθώ ποτέ» στον ρώσο πρόεδρο, που διέταξε τον Φεβρουάριο του 2022 τις ένοπλες δυνάμεις του να εισβάλλουν

«Ο προκάτοχός μου, Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, λέει στον Πούτιν ‘κάνε ό,τι θες’. Όντως το είπε αυτό πρώην πρόεδρος, υποκλινόμενος σε ρώσο πρόεδρο. Είναι σκάνδαλο. Είναι επικίνδυνο. Είναι απαράδεκτο!», πέταξε, χωρίς ποτέ να προφέρει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ακόμη, σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας του που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο προτού εκφωνηθεί, πως θέλει το μέλλον της Αμερικής να βασίζεται στις «θεμελιώδεις αξίες» της: «την εντιμότητα, την αξιοπρέπεια, την ισότητα».

«Να όμως που κάποιοι άλλοι άνθρωποι της ηλικίας μου βλέπουν άλλη ιστορία», αυτή μιας Αμερικής παραδομένης «στην αποστροφή, στην εκδίκηση», επρόκειτο να προσθέσει, αναφερόμενος και πάλι, εμμέσως πλην σαφώς, στον 77χρονο αντίπαλό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να «πάρει εκδίκηση» για την ήττα του στις εκλογές του 2020, την οποία ουδέποτε αποδέχθηκε. Παρότι είναι αντιμέτωπος με δικαστικές διώξεις.

Ο πρώην πρόεδρος είχε υποσχεθεί πως θα «διόρθωνε» τον αντίπαλό του απευθείας. Χθες κατηγόρησε τον Δημοκρατικό πρόεδρο πως έχει μετατρέψει τις ΗΠΑ σε χώρα όπου η κατάσταση είναι αντάξια «ταινίας τρόμου», ενώ ζήτησε να γίνουν ντιμπέιτ ανάμεσά τους.

«Η ελευθερία και η δημοκρατία υφίστανται επίθεση» στις ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά την ομιλία του για την κατάσταση της ένωσης.

Από την εποχή «του προέδρου Λίνκολν» και του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου, «ουδέποτε η ελευθερία μας και η δημοκρατία μας είχαν δεχθεί (τέτοια) επίθεση στη χώρα μας όπως σήμερα», είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος στην ομιλία του στο Κογκρέσο.

Η χώρα κατέγραψε τη «μεγαλύτερη ανάκαμψη»

Αντικρούοντας τη ρητορεία περί «παρακμής» των ΗΠΑ που χρησιμοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως επί προεδρίας του, η χώρα κατέγραψε τη «μεγαλύτερη ανάκαμψη» της ιστορία της, έπειτα από την πανδημία του νέου κορονοϊού.

«Δεν θα το διαβάσετε στους τίτλους των εφημερίδων αλλά, σε χιλιάδες πόλεις και χωριά ο αμερικανικός λαός γράφει ιστορία με τη μεγαλύτερη ανάκαμψη που έχει ειπωθεί ποτέ στην ιστορία», επρόκειτο να πει, κατά το κείμενο της ομιλίας του.

Αυτό σημαίνει «μέλλον γεμάτο υποσχέσεις», κατά τον Τζο Μπάιντεν, που μοιάζει αποφασισμένος να παίξει το χαρτί της αισιοδοξίας, αντικρούοντας τον αντίπαλό του.

Ακόμη, επρόκειτο να καταφερθεί εναντίον της αναίρεσης της ομοσπονδιακής νομοθεσίας για την άμβλωση, υποσχόμενος να «αποκαταστήσει» την προστασία του δικαιώματος των Αμερικανίδων, αν οι πολίτες εκλέξουν Κογκρέσο τασσόμενο υπέρ του «δικαιώματος στην επιλογή».

«Ξεκάθαρα, αυτοί που καυχώνται για το ότι ακύρωσαν» την προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση από το Ανώτατο Δικαστήριο «δεν έχουν ιδέα για τη δύναμη των γυναικών στην Αμερική», είπε.

«Όμως το ανακάλυψαν όταν η αναπαραγωγική ελευθερία κρινόταν στις κάλπες και νίκησε το 2022, το 2023 και θα το ανακαλύψουν ξανά το 2024», πρόσθεσε ο καθολικός, που όμως θέλει να προβάλλεται ως υπερασπιστής του δικαιώματος στην τεχνητή διακοπή της κύησης.

Ο Τζο Μπάιντεν υιοθέτησε επιθετικό τόνο καθώς δεν σταματούν να εκφράζονται ανησυχίες και επικρίσεις για την ηλικία του.

Στην παραδοσιακή απάντηση της αντιπολίτευσης στην προεδρική ομιλία, η Ρεπουμπλικανή γερουσιάστρια Κέιτι Μπριτ αναμενόταν, με βάση αποσπάσματα της τοποθέτησής της, να αναφερθεί ακριβώς στην ηλικία του. «Αυτή τη στιγμή» ο πρόεδρος «δεν ηγείται» και «ο ελεύθερος κόσμος αξίζει κάτι καλύτερο από κάποιον ηγέτη που διστάζει κι έχει μειωμένη ικανότητα», επρόκειτο να πει.

Όλος ο κόσμος φθονεί την οικονομία μας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καυχήθηκε, κατά την ομιλία του για την κατάσταση της ένωσης, για τα πεπραγμένα του στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, διαβεβαιώνοντας πως όλος ο κόσμος «φθονεί» σήμερα την οικονομία των ΗΠΑ.

«Κληρονόμησα μια οικονομία που βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού. Τώρα όλος ο κόσμος φθονεί την οικονομία μας. Δημιουργήθηκαν 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσα σε μόλις τρία χρόνια, αυτό είναι ρεκόρ. Και το ποσοστό της ανεργίας είναι το χαμηλότερο εδώ και 50 χρόνια», διαβεβαίωσε ο Δημοκρατικός, υποψήφιος για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, στην εφ’ όλης της ύλης ομιλία του, απευθυνόμενος στην ολομέλεια του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ανθρωπιστικός διάδρομος για τη Γάζα

Ο Τζο Μπάιντεν αναμενόταν ακόμη να ανακοινώσει στο Κογκρέσο πως διέταξε τον αμερικανικό στρατό να στήσει προσωρινό λιμάνι στη Λωρίδα της Γάζας για να καταστεί εφικτή η παράδοση μεγαλύτερων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο.

Κάπου μια ώρα πριν από την ομιλία του αμερικανού προέδρου, συνθήματα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας ακούγονταν στο κέντρο της Ουάσιγκτον: διαδηλωτές που κράταγαν σημαίες της Παλαιστίνης συγκεντρώθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο, ενώ άλλοι απέκλεισαν δρόμο που οδηγεί στο Καπιτώλιο.

Η προεδρική οχηματοπομπή κινήθηκε μέσω δρόμων που απέφευγαν τους διαδηλωτές.

Μεταναστευτικό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε κατά την ομιλία του για την κατάσταση της ένωσης πως «δεν θα δαιμονοποιήσει» τους μετανάστες όπως ο Ρεπουμπλικάνος αντίπαλός του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας το Κογκρέσο των ΗΠΑ να υιοθετήσει σχέδιο νόμου για την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων στα σύνορα.

«Δεν θα δαιμονοποιήσω τους μετανάστες λέγοντας πως ‘δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας’», είπε ο Δημοκρατικός, αναφερόμενος σε πρόσφατη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ούτε αυτή τη φορά να τον κατονομάσει. «Μπορούμε να καυγαδίζουμε για το ζήτημα των συνόρων, ή μπορούμε να το λύσουμε», πρόσθεσε δηκτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

