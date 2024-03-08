Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τερέζα Μέι, ανακοίνωσε πως δε θα είναι υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές που πρόκειται να διενεργηθούν εντός του έτους.

Σε δήλωση προς την τοπική εφημερίδα της περιφέρειάς της στο Μέιντενχεντ της νότιας Αγγλίας, η κα Μέι ανέφερε πως έλαβε τη «δύσκολη απόφαση» να αποχωρήσει από τη Βουλή των Κοινοτήτων μετά από 27 χρόνια και επτά εκλογικές νίκες.

Η 67χρονη πολιτικός ήταν η δεύτερη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία του Ην. Βασιλείου μετά από τη Μάργκαρετ Θάτσερ, κυβερνώντας στην ταραχώδη περίοδο μετά από το δημοψήφισμα του Brexit, την περίοδο 2016-2019. Από το 2010 κατείχε το πόστο της υπουργού Εσωτερικών.

Η απόφαση της κ. Μέι ακολουθεί ανάλογες ανακοινώσεις από περισσότερους από 60 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος, κυρίως από την πιο μετριοπαθή πτέρυγα, στην οποία ανήκει και η πρώην πρωθυπουργός.

Στη δήλωση αποχώρησης η κα Μέι περιλάμβανε και δήλωση στήριξης του νυν πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, εκφράζοντας πίστη πως το κόμμα μπορεί να κερδίσει τις εκλογές.

Η πιθανότητα αυτή, ωστόσο, θεωρείται μικρή με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών που επιμένουν να δίνουν μεγάλο προβάδισμα στο Εργατικό Κόμμα.

Η νεότερη δημοσκόπηση δίνει στο κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ ποσοστό 46% στην πρόθεση ψήφου και στους Τόρις μόλις 18%, όχι μακριά από το 13% του υπερδεξιού και αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform που έχει ιδρυθεί με τη στήριξη του Νάιτζελ Φάρατζ.

Σύμφωνα δε με νεότερη εκτίμηση αποτελέσματος ανά έδρα από το περιοδικό New Statesman, οι Συντηρητικοί θα έχαναν στις εκλογές αν γίνονταν σήμερα 204 βουλευτές, πέφτοντας στους 161 και οι Εργατικοί θα κέρδιζαν 214 έδρες και αυτοδυναμία με 416 βουλευτές.

Πηγή: skai.gr

