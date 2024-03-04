Η Ουκρανία λέει πως η δράση της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας μειώνεται στα ανατολικά

Οι επιχειρήσεις της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας πάνω από την ανατολική Ουκρανία μειώθηκαν πολύ μετά την κατάρριψη από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα αρκετών μαχητικών-βομβαρδιστικών και καταδιωκτικών το τελευταίο διάστημα, διατείνεται το Κίεβο.

«Οι άμυνες που μας προμήθευσαν οι δυτικοί εταίροι έχουν αντίκτυπο», συνόψισε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ουκραΐνσκα Πράβντα χθες Κυριακή.

Κατά ουκρανικές πηγές, αρκετά Σουχόι, μαχητικά-βομβαρδιστικά Su-34 και καταδιωκτικά Su-35, καταρρίφθηκαν στους αιθέρες τις τελευταίες ημέρες. Δεν διευκρινίζεται με ποια μέσα.

Ο ρωσικός στρατός, που γενικά δεν ανακοινώνει τις απώλειές του, δεν έχει επιβεβαιώσει τις καταρρίψεις.

Εξάλλου, προ ημερών το Κίεβο πανηγύρισε την κατάρριψη ενός από τα λιγοστά ρωσικά Μπέριεφ A-50, πανάκριβα αεροσκάφη αναγνώρισης.

Τον Ιανουάριο, η Ουκρανία ανέφερε πως καταρρίφθηκε ακόμη ένα τέτοιο πελώριο αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου, ιπτάμενο ραντάρ με καίριο ρόλο στον έλεγχο του εναέριου χώρου και στον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Εν μέσω δύσκολης κατάστασης για τις ένοπλες δυνάμεις της, παρά τις επιτυχίες που ανακοινώνει πως έχουν στο αχανές μέτωπο 1.000 και πλέον χιλιομέτρων, η κυβέρνηση της Ουκρανίας διαμαρτύρεται για ελλείψεις πυρομαχικών και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που της προμηθεύουν οι δυτικοί εταίροι της.

Ρωσική αεροπορική επιδρομή στην Οδησσό τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δώδεκα ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

