Τη συγκλονιστική στιγμή που δύο snowmobilers καταπλακώνονται από χιονοστιβάδα που έπεφτε με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων/ώρα σε βουνό στο Ουαϊόμινγκ καταγράφηκε σε ένα βίντεο πρώτου προσώπου, με έναν από αυτούς να διασώζεται λίγα λεπτά πριν πάθει ασφυξία.

Ο Μέισον Ζακ και ο Τζέικ Ντολ θάφτηκαν και οι δύο κάτω από το χιόνι κατά τη διάρκεια μιας ημερήσιας εκδρομής με φίλους στο Σταρ Βάλεϊ την περασμένη Παρασκευή.



Ο Μέισον καταλαβαίνει ότι ο Τζέικ έπεσε από το όχημά τους και φωνάζει απελπισμένα «Άβι!» ενώ η χιονοστιβάδα διακρίνεται να κατεβαίνει από τη βουνοπλαγιά, σε πλάνα που τραβήχτηκαν από την κάμερά του.

Και οι δυο άνδρες είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.