Προσωρινό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία στη Γάζα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, Κάιρο, για τις συνομιλίες που αφορούν στην επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας έξι εβδομάδων στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής η αντιπροσωπεία των Ισραηλινών παρέμενε απούσα ενώ, στο Κάιρο είχαν ήδη αφιχθεί και οι αντιπρόσωποι από το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, το Ισραήλ έχει αποδεχθεί, υπό όρους, την πρόταση βάσει της οποίας οι μάχες θα σταματήσουν για έξι εβδομάδες και οι όμηροι που κρατά η Χαμάς θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.

Ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης, όμως, αναφέρουν ότι η Χαμάς αρνείται να επιβεβαιώσει ποιοι από τους ομήρους εξακολουθούν ακόμη να βρίσκονται εν ζωή κι επομένως το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις εάν δεν λάβει τη σχετική λίστα.

Την ίδια ώρα, πηγή της Χαμάς η οποία δεν κατονομάζεται δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο CNN ότι η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα κάνει αποδεκτή μια συμφωνία για απελευθέρωση ομήρων χωρίς την ισραηλινή δέσμευση για τέλος του πολέμου στη Γάζα. Παράλληλα, γίνεται – επίσης – γνωστό ότι η Χαμάς ζητεί την επιστροφή των Παλαιστινίων στο βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρο τον Παλαιστινιακό θύλακα.

Αξιωματούχος της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης τόνισε, την Κυριακή, πως «εάν το Ισραήλ αποδεχθεί τα αιτήματα της Χαμάς ο δρόμος για την επίτευξη συμφωνίας μπορεί να ανοίξει εντός των επόμενων 24 - 48 ωρών».

Έχει προηγηθεί ο κύκλος συνομιλιών στη Ντόχα του Κατάρ στον οποίο η ισραηλινή αντιπροσωπεία συμμετείχε ενώ, οι συνομιλίες των εκπροσώπων του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ και της Αιγύπτου βρήκαν «κοινό έδαφος» στο Παρίσι με τους διαπραγματευτές να καταλήγουν σε ένα «βασικό περίγραμμα» μίας συμφωνίας, η οποία θα επέτρεπε κατάπαυση του πυρός.

Όπως αναφέρουν πηγές από την Αίγυπτο η ισραηλινή αντιπροσωπεία αναμένεται στο Κάιρο.

Ωστόσο, η ισραηλινή ηγεσία δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε εάν έχει δεχθεί τη συμφωνία για την εκεχειρία -όπως αναφέρει η Ουάσιγκτον- ούτε εάν η ισραηλινή αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα ενώ, την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματα από τη Λωρίδα της Γάζας έως ότου, όπως επαναλαμβάνει, συντριβεί η Χαμάς και απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι.

Το ρολόι μετράει επικίνδυνα αντίστροφα εδώ και καιρό για τη Λωρίδα της Γάζας. Από την έναρξη του πολέμου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 30.000 ενώ η ανθρωπιστική κρίση εξαπλώνεται με παιδιά, πλέον, να πεθαίνουν από ασιτία.

Η διεθνής κοινότητα πιέζει για κατάπαυση του πυρός και η πίεση αυτή αυξήθηκε περαιτέρω μετά τον αποτροπιασμό και την κατακραυγή για τους τουλάχιστον 112 νεκρούς Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από πυρά Ισραηλινών ενώ συνωστίζονταν για τρόφιμα γύρω από φορτηγά.

Το Ισραήλ αρνείται τον ισχυρισμό επισημαίνοντας ότι για το συμβάν «θα διεξαχθεί έρευνα από ένα ανεξάρτητο σώμα ειδικών». Όπως δε τόνισε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι, η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι «δεν υπήρχε πλήγμα προς την κατεύθυνση του κομβόι» και ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «απάντησαν» όταν αισθάνθηκαν «άμεση απειλή» από «πλιατσικολόγους που τις πλησίασαν όταν αυτές άρχισαν να υποχωρούν».

Οι συνομιλίες του Καϊρου παραμένουν, προς το παρόν στον αέρα και εξακολουθούν να κινδυνεύουν με αδιέξοδο. Αναλυτές σημειώνουν ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές δείχνουν να εμμένουν στις θέσεις τους ενώ, επισήμως, καμία δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο χρόνος πιέζει και ότι σε μία εβδομάδα από σήμερα αρχίζει η περίοδος του Ραμαζανιού – ημερομηνία που τέθηκε ανεπίσημα ως προθεσμία για την αναγκαία ανακωχή.

