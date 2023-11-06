Μέλη της Wagner στην Τσετσενία: Εκπαιδεύονται με τους μαχητές του Καντίροφ

Μια μεγάλη ομάδα της πρώην μισθοφορικής ρωσικής οργάνωσης Wagner άρχισε να εκπαιδεύεται με τις ειδικές δυνάμεις της Τσετσενίας, νότιας περιοχής της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ.

Ο Καντίροφ δήλωσε σε ένα μήνυμα του στην εφαρμογή Telegram ότι μια μεγάλη ομάδα από μισθοφόρους της πρώην Wagner εκπαιδεύεται εντατικά με τις δικές του ειδικές δυνάμεις Αχμάτ.

«Χαίρομαι που σήμερα στις τάξεις της περίφημης μονάδας (Αχμάτ) προστέθηκαν μαχητές που έχουν εξαιρετική πολεμική εμπειρία και έχουν αποδείξει ότι είναι γενναίοι και αποτελεσματικοί μαχητές».

«Είμαι βέβαιος ότι στις επερχόμενες μάχες θα ανταποκριθούν πλήρως στη φήμη τους».

Ο Καντίροφ δημοσίευσε ένα βίντεο, με μουσική υπόκρουση, που δείχνει στρατιώτες σε εκπαίδευση μάχης, με μερικούς να φέρουν στις στολές τους και στις μάσκες που καλύπτουν τα πρόσωπα τους τα διακριτικά της Wagner. Ο Καντίροφ δήλωσε ότι οι ασκήσεις περιλαμβάνουν σκοποβολή, ιατρικές υπηρεσίες στο πεδίο της μάχης και εκπαίδευση για ελεύθερους σκοπευτές, πολυβολητές και διασώστες.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνδρες της Wagner συμμετέχουν ή εάν κάποιοι από αυτούς θα παραμείνουν στις τσετσενικές δυνάμεις αφότου ολοκληρωθεί η εκπαίδευση.

Η Wagner έπαιξε σημαντικό ρόλο σε μερικές από τις πιο σκληρές μάχες του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά το μέλλον της ήταν αμφίβολο αφού ο ηγέτης της Γιεβγκένι Πριγκόζιν σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα τον Αύγουστο, δύο μήνες αφότου ηγήθηκε μιας σύντομης ανταρσίας κατά του ρωσικού αμυντικού κατεστημένου.

Μετά το θάνατο του Πριγκόζιν, το Κρεμλίνο απέρριψε ως «απόλυτο ψέμα» τους ισχυρισμούς ότι είχε σκοτωθεί με εντολή του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για να τον τιμωρήσει για την ανταρσία του Ιουνίου. Η Ρωσία δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της έρευνας για το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα.

Στη συνέχεια, ο Πούτιν προχώρησε στην υπαγωγή των μαχητών της Βάγκνερ στον έλεγχο του κράτους, διατάζοντάς τους να υπογράψουν όρκο υποταγής, και το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η ομάδα δεν υφίσταται ως νομική οντότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

