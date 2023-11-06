Περισσότερες από 30 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν τη Δευτέρα το απόγευμα από το έδαφος του Λιβάνου και από τη Χαμάς, με στόχους στο Τελ Αβίβ, στη Χάιφα και σε άλλες μικρότερες.

Όπως δήλωσε η Χαμάς, οι 16 ρουκέτες προήλθαν από τις βάσεις της στον Λίβανο και ήταν μεγάλου βεληνεκούς. Στόχο είχαν τη Ναχαρίγια, τη Χάιφα και άλλες περιοχές.

Δείτε βίντεο από την αναχαίτιση των πυραύλων, από το σύστημα αεράμυνας Iron Dome:

Footage shows several Iron Dome interceptions over northern Israel. (Credit: קבוצת כתבים) pic.twitter.com/DhwmPe7T4E — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 6, 2023

