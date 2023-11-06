Λογαριασμός
Συναγερμός σε Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις στο Ισραήλ: Εκτοξεύθηκαν πάνω από 30 ρουκέτες από το έδαφος του Λιβάνου

Όπως δήλωσε η Χαμάς, οι 16 ρουκέτες προήλθαν από τις βάσεις της στον Λίβανο και ήταν μεγάλου βεληνεκούς

Ισραήλ

Περισσότερες από 30 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν τη Δευτέρα το απόγευμα από το έδαφος του Λιβάνου και από τη Χαμάς, με στόχους στο Τελ Αβίβ, στη Χάιφα και σε άλλες μικρότερες.

Όπως δήλωσε η Χαμάς, οι 16 ρουκέτες προήλθαν από τις βάσεις της στον Λίβανο και ήταν μεγάλου βεληνεκούς. Στόχο είχαν τη Ναχαρίγια, τη Χάιφα και άλλες περιοχές.

Δείτε βίντεο από την αναχαίτιση των πυραύλων, από το σύστημα αεράμυνας Iron Dome

TAGS: Ισραήλ Χαμάς Λίβανος Χεζμπολάχ
