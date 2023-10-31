Ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, διέταξε την αστυνομία να πυροβολεί διαδηλωτές για να αποθαρρύνει αντισημιτικές επιθέσεις όπως το περιστατικό στο Νταγκεστάν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, ανέφερε ότι ο Καντίροφ διεμήνυσε ότι όποιος συμμετέχει σε τέτοιες ταραχές θα συλλαμβάνεται και θα φυλακίζεται.



Ο Καντίροφ είπε στην τσετσενική αστυνομία να ρίχνει πρώτα προειδοποιητικές βολές στον αέρα για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε παράνομες ταραχές. Εάν οι ταραχοποιοί συνεχίσουν να παραβιάζουν το νόμο, η αστυνομία μπορεί να πυροβολήσει για να σκοτώσει, ξεκαθάρισε.

Πηγή: skai.gr

, με τους πολίτεςο Καντίροφ κατηγόρησε τη Δύση για τη βία στο Νταγκεστάν, όπουΚυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Νταγκεστάν δήλωσαν ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της βίας στο αεροδρόμιο, ενώ 83 άτομα συνελήφθησαν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.