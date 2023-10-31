Ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, διέταξε την αστυνομία να πυροβολεί διαδηλωτές για να αποθαρρύνει αντισημιτικές επιθέσεις όπως το περιστατικό στο Νταγκεστάν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, ανέφερε ότι ο Καντίροφ διεμήνυσε ότι όποιος συμμετέχει σε τέτοιες ταραχές θα συλλαμβάνεται και θα φυλακίζεται.
Ο Καντίροφ είπε στην τσετσενική αστυνομία να ρίχνει πρώτα προειδοποιητικές βολές στον αέρα για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε παράνομες ταραχές. Εάν οι ταραχοποιοί συνεχίσουν να παραβιάζουν το νόμο, η αστυνομία μπορεί να πυροβολήσει για να σκοτώσει, ξεκαθάρισε.
Η Τσετσενία και το Νταγκεστάν είναι ημιαυτόνομες ρωσικές δημοκρατίες που βρίσκονται στον Βόρειο Καύκασο, με τους πολίτες να είναι μουσουλμάνοι στη μεγάλη πλειονότητά τους.
Όπως η Μόσχα, ο Καντίροφ κατηγόρησε τη Δύση για τη βία στο Νταγκεστάν, όπου εκατοντάδες ταραχοποιοί εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκαλά, επιχειρώντας να λιντσάρουν Εβραίους που είχαν φτάσει σε αεροπλάνο της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Red Wings από το Τελ Αβίβ. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Νταγκεστάν δήλωσαν ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της βίας στο αεροδρόμιο, ενώ 83 άτομα συνελήφθησαν.
