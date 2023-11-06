Άλλος ένας γύρος δύσκολων συνομιλιών μεταξύ του καγκελάριου Όλαφ Σολτς και των πρωθυπουργών των γερμανικών κρατιδίων ξεκινά σήμερα Δευτέρα στο Βερολίνο, και συγκεκριμένα στην καγκελαρία με κεντρικό ερώτημα: πώς θα περιορίσει η Γερμανία την αυξανόμενη παράτυπη μετανάστευση, δεδομένου ότι ο αριθμός των νεοαφιχθέντων, προσφύγων και μεταναστών, καταγράφει συνεχώς αύξηση και στη Γερμανία.

Ομοσπονδιακή κυβέρνηση και κρατίδια φαίνεται ότι ήδη συμφωνούν σε ορισμένα βασικά σημεία: ταχύτερες διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου αλλά και επίσπευση των απελάσεων π.χ. σε διάστημα εντός τριών μηνών για όσους δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις απονομής ασύλου στη Γερμανία.

Ταυτόχρονα τα γερμανικά κρατίδια ζητούν την άμεση ενίσχυση με πρόσθετο προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών ασύλου και μετανάστευσης καθώς και των διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία εκδικάζουν αντίστοιχες υποθέσεις και βρίσκονται ήδη στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Παροχές σε είδος στο μέλλον;

Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά τις κοινωνικές παροχές προς τους πρόσφυγες στη Γερμανία, με την κυβέρνηση να μην αποκλείει τη μετάβαση από τα χρηματικά επιδόματα σε ένα σύστημα παροχών σε είδος. Υπάρχουν επίσης ορισμένα κρατίδια που ζητούν μείωση σε κάθε περίπτωση του ύψους των χορηγούμενων χρηματικών επιδομάτων προκειμένου να μειωθούν τα «κίνητρα» μετανάστευσης, κάτι βέβαια που θα πρέπει να πάρει πράσινο φως και από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Τα κρατίδια πάντως ασκούν πιέσεις και για μεγαλύτερη οικονομική στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση μέσω ενδεχομένως ενός «μόνιμου συστήματος χρηματοδότησης». Απαιτούν μάλιστα στο μέλλον τουλάχιστον 10.500 ευρώ ετησίως για κάθε πρόσφυγα, με την συγκυβέρνηση να είναι διατεθειμένη να καταβάλει μόλις 5.000 ευρώ.

Στη λίστα των αιτημάτων με τα οποία προσέρχονται τα κρατίδια στην καγκελαρία συγκαταλέγεται και η επίσπευση της κατασκευής νέων καταλυμάτων για τους πρόσφυγες, με την εισαγωγή ενδεχομένως αλλαγών και στην ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.

Τι προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση

Πριν λίγες μέρες και ενόψει της διάσκεψης κυβέρνησης-κρατιδίων, ο Όλαφ Σολτς είχε δεθεί για γεύμα εργασίας στην καγκελαρία τον επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς και τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοκοινωνιστών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Αν και το περιεχόμενο των συζητήσεων παρέμεινε μυστικό, ωστόσο είναι γνωστό ότι πρόσφατα τα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης είχαν παρουσιάσει έγγραφο 26 σημείων σχετικά με την αυστηροποίηση των κανόνων για το άσυλο και τον περιορισμό της μετανάστευσης στη Γερμανία.

Μεταξύ άλλων προτείνουν ανώτατο όριο στον ετήσιο αριθμό αιτούντων άσυλο στη Γερμανία, προσδιορίζοντάς τον μάλιστα στις 200.0000, προκαλώντας ενστάσεις από ειδικούς σε θέματα μετανάστευσης. Τάσσονται επίσης υπέρ της επιτάχυνσης των διαδικασιών ασύλου αλλά και των απελάσεων για νεοαφιχθέντες με πιθανότητες κάτω του 5% να λάβουν άσυλο στη Γερμανία.

Υποστηρίζουν επίσης τη διεύρυνση της λίστας των «ασφαλών χωρών προέλευσης» με την συμπερίληψη και χωρών της βόρειας Αφρικής πχ. της Αλγερίας, της Τυνησίας ή του Μαρόκου, ενώ φαίνεται τέλος ότι συμφωνούν με την υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ ως προς την εισαγωγή και καθιέρωση σταθερών συνοριακών ελέγχων.

Πηγή: DW - Ειρήνη Αναστασοπούλου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.